“Nuestras lágrimas no son un desperdicio”: el inesperado apoyo de Antonela Roccuzzo a Shakira tras su desgarrador mensaje

Año nuevo, vida nueva. La llegada del 2023 encontró a Shakira en medio del comienzo de una nueva etapa, ya que está a punto de mudarse de manera definitiva a Miami junto a sus hijos, Shasa y Milan. Pero los últimos meses también conllevaron momentos difíciles para la artista, signados por la polémica separación de Gerard Piqué, para la cantante colombiana, quien compartió una desgarradora reflexión sobre sus valores, algo que los usuarios interpretaron como una referencia al futbolista catalán. Además, el posteo de la intérprete de “Te felicito” se llevó un apoyo inesperado: Antonela Roccuzzo.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente”, señaló la barranquillera en su post de Instagram, que acumuló cerca de los dos millones de likes y miles de felicitaciones por parte de sus admiradores. “Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, continuó la artista.

Antonela Roccuzzo reaccionó al post desgarrador de Shakira. Instagram: shakira

Ante las reacciones de los seguidores de Shakira, se destacó una en particular: la de Antonela Roccuzzo, quien escribió unos corazones bajo la reflexión de la colombiana. Un gesto simbólico de apoyo sobre su mensaje. Hace más de una década que afloraron los rumores de que la rosarina y la barranquillera no tendrían una buena relación, algo que no fue confirmado por ninguna de ellas, vinculado presuntamente a un conflicto generado por la supuesta infidelidad de Piqué a Nuria Tomás, ex del futbolista y amiga de la argentina.

La relación entre ambas

La intérprete de “Ojos así” negó rotundamente la existencia de un conflicto entre la rosarina y ella. “No sé de dónde salió eso. No lo entiendo para nada, porque muchas veces nos vieron juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor. Pero no, tenemos una relación excelente”, indicó la colombiana el año pasado.

Además, cuando Shakira se separó del futbolista catalán tras 10 años de relación y afrontó una complicación del estado de salud de su padre, Roccuzzo tuvo el mismo gesto de apoyo con la cantante. “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió la artista, mientras la rosarina comentó la publicación con cinco corazones.

Antonela Roccuzzo llamó la atención de los usuarios de redes sociales al reaccionar a un video de Shakira Instagram @Shakira

La barranquillera recibió el apoyo de múltiples personalidades del mundo del espectáculo y del deporte durante los momentos difíciles que atravesó y, según trascendió, Antonela fue una de las personas que estuvo pendiente de la cantante, al menos en las redes sociales. Así, en julio Shakira compartió un video por la nueva coreografía que lanzó sobre un tema suyo, en el que se la vio bailar al ritmo. Roccuzzo no perdió la oportunidad y le dejó saber su opinión acerca de su look y el exótico baile, con unos emojis de fuego a modo de elogio.

