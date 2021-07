El extraño incidente que llevó a Lío Pecoraro a descubrir que tenía leucemia: “Fue loquísimo”

Lío Pecoraro habló con Los ángeles de la mañana (eltrece) luego de su regreso a la conducción televisiva y tras tomarse una licencia para recuperarse del trasplante de médula que recibió. Durante la entrevista, el conductor de El run run del espectáculo (Crónica TV) le contó a Ángel de Brito cómo fueron sus últimos meses y, en el momento más fuerte de la conversación, reveló cómo descubrió los primeros síntomas de la leucemia mieloide que le diagnosticaron en octubre del año pasado.

“Estaba en el estacionamiento del canal con José María Listorti y mientras hablábamos de la televisión y el rating yo lo nombraba y en mi cabeza me preguntaba qué nombre le acababa de decir”, comenzó Pecoraro sobre una situación muy específica que ocurrió en las instalaciones de elnueve, donde se graba Todas las tardes. “Después me dije: ‘¿Cómo se llama la conductora de mi programa? ¿Maju? ¿María Eugenia Lozano?’”, recordó sobre el cuadro de confusión que vivió y que lo llevó a hacer una consulta médica. “Esos días estaba conduciendo yo porque Maju estaba con toda la etapa de Covid. Bueno, lo cierto es que después me dije: ‘Voy a hacer el ejercicio de repetir una canción (en la cabeza)’ y no me salía. Todo esto mentalmente mientras daba vueltas en el estacionamiento del edificio de elnueve”, agregó.

Luego, detalló que entró al canal y, mientras empezaba a ponerse el micrófono para usar en el set, les preguntó a los técnicos si veían su rostro igual que siempre o notaban algo distinto. “Porque dije: ‘A ver si me dio un ACV y no me doy cuenta’”. Sus compañeros le respondieron que todo estaba bien. “Entonces le dije a un productor: ‘Bueno, porque sé quién sos pero no me sale tu nombre’”, sumó.

Lío Pecoraro contó cómo descubrió que tenía leucemia - Fuente: eltrece

En ese momento, todo estaba listo para que Pecoraro transmitiera. “Yo ya estaba cableado y quería salir. Había ido en mi camioneta. Obviamente no salí al aire. El programa lo condujo Tati [Tatiana Schapiro] y la persona más cercana que yo tengo en Buenos Aires es Fernando Piaggio, entonces hago que lo llamen a él, viene una ambulancia y el doctor Capuya, a quien llamo, me deriva a La Providencia”, relató en comunicación con LAM.

Después, el conductor hizo una consulta con el médico Jorge Castagnino, que le recomendó hacerse estudios neurológicos, además de una tomografía de tórax, para corroborar que no hubiera lesiones. “Gracias a Dios no había nada, pero me sugirió hacerme un hemograma que me dio valores alterados, entonces me recomiendan ver a un hematólogo que me dijo: ‘Esperemos una semana’”, continuó. Y explicó que, por entonces, el único síntoma llamativo que tenía era sangrado dental. “No era habitual porque era espontáneo, entonces el episodio que yo tuve en elnueve no tuvo nada que ver con mi enfermedad. Fue un aviso para que me vaya a hacer ver. Loquísimo”, manifestó.

