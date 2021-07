La inesperada foto que incomodó a Luciana Salazar en ShowMatch: “Ay no, basta”

Luciana Salazar no tuvo una buena noche en La Academia de ShowMatch (eltrece), este lunes por la noche sacó bajo puntaje en su baile y vivió un momento incómodo en la previa con Marcelo Tinelli. La modelo fue consultada sobre las versiones de que tuvo un romance con Facundo Moyano y, pese a que no le gustó nada, respondió.

“No entiendo por qué lo metieron ahí a Facundo Moyano”, dijo Tinelli mientras proyectaban una foto del diputado nacional en la pantalla y “Luli” lo paró en seco: “Ay no, Marcelo basta”.

Tinelli involucró en la conversación a Gabriel Fernández, también conocido como “el productor enmascarado”, que es panelista de La previa de la Academia (Ciudad Magazine). “El enmascarado, que es maldito, a ver, ¿Qué quiere decir enmascarado? ¿Por qué la quiere involucrar?”, le preguntó el conductor al panelista.

La respuesta de Luciana Salazar al ser consultada por Facundo Moyano - Fuente: eltrece

Fernández respondió: “Durante toda la semana se dijo que la señorita tuvo un romance con Facundo Moyano”. Y agregó el dato que fue “cuando estuvo de novia con Martín Redrado”.

Inmediatamente, Luciana contestó: “No me hago cargo de nada de lo que no salga de mi boca”. Mientras que Tinelli le dijo a Fernández que lo que acababa de decir era “una barbaridad”.

Finalmente, la conductora apuntó contra “El enmascarado” y le dijo: “Malo, malo, y encima antes de bailar”.

Al parecer, este episodio desconcentró a Salazar, quien bailó samba de Ballroom junto a Jorgito Moliniers y obtuvo solo 13 puntos, un puntaje muy bajo.

Las versiones del supuesto affaire entre Luciana y el hijo del líder de Camioneros surgió en Intrusos (América). Rodrigo Lussich hizo referencia en su programa a la supuesta infidelidad de la modelo a su expareja Martín Redrado. Y contó sobre el diputado: “La recibía en el Hotel Faena. Esta gente tiene relaciones entre sábanas de seda”.

Al parecer, Salazar estaría viviendo un nuevo romance. La modelo estuvo de vacaciones en Estados Unidos en enero último y fue vista acompañada de un joven futbolista argentino que juega en el Inter Miami CF. Se trata de Matías Pellegrini, un futbolista de 21 años.

LA NACION