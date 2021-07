Lio Pecoraro, tras ganarle a la leucemia: la importancia de donar sangre, el apoyo incondicional de su amigo y el hombre que lo soñó curado

“Decretado, ganado y sanado” se convirtió en su frase de cabecera. Tras una intensa lucha contra la leucemia, Lio Pecoraro habló de su recuperación, del apoyo de sus afectos y del público y confesó que siempre supo que se iba a curar: “Esta película ya la gané'”, reveló emocionado.

“Cuando supe lo que me pasaba dije: ‘lo tengo que contar’. Me parecía que podía ayudar a mucha gente” , comentó el periodista este martes en Los ángeles de la mañana. Ya recuperado, Pecoraro se remontó a los inicios de su enfermedad: “Yo estaba en el estacionamiento de Canal 9 y me empecé a olvidar de los nombres. Pensé que me había dado un ACV y no me había dado cuenta (…) Me derivan a La Providencia, me hacen unos estudios neurológicos y gracias a Dios no había nada. Me sugieren un hemograma y me da valores alterados”, contó, aunque aclaró que ese episodio no tuvo relación con la enfermedad, pero sí que actuó como un aviso para realizarse un chequeo.

En cuanto a cómo fue enterarse de su diagnóstico, recordó: “Mi médico me llamó y me dijo que tenía leucemia. El mundo se me vino abajo. El mejor lugar que encontré para hacer mi tratamiento fue el Hospital de Clínicas, al que le debo mi vida... Yo me fui a internar caminando un sábado a las doce de la noche. Los médicos no entendían cómo había llegado a pie porque mis valores estaban totalmente alterados”.

Tras una larga lucha con altibajos, el conductor de El run run del espectáculo confesó que en noviembre le hicieron una punción medular y la enfermedad ya había desaparecido. “Nunca me he victimizado, nunca me sentí enfermo. Nunca sentí que era yo, ni me quejé, nunca dije: ‘¿por qué a mí?’ Si somos todos iguales. Quiero generar consciencia y que la gente entienda la importancia de la donación de sangre. Yo recibí muchas unidades de plasma, plaquetas, glóbulos rojos; donar sangre salva vidas”, reflexionó.

Lío agradeció el afecto y la preocupación de toda la gente que sin conocerlo rezó por él. “Recibí tanto cariño que aprovecho este programa para agradecerles a todos los que han orado, rezado, pedido. Ha llegado gente al hospital que quería entrar a verme y no se puede. Era un torbellino de gente que aparecía con tazas, remeras, de todo. Un día vino un hombre con nombre bíblico, Isaías, para decirme que había soñado esta entrevista que estamos teniendo ahora donde yo contaba que me había curado”, reveló quien asegura creer en los milagros. “¿Cómo no estar agradecido y valorar esta segunda oportunidad que estoy teniendo? Hay una gran cuota de milagro en esto”, agregó.

Su emoción se acrecentó cuando la producción lo sorprendió con el saludo de la doctora Mariana Lestelle, de su hermana donante de médula y de Fernando Piaggio, su amigo y compañero en Crónica. “Quien estuvo a mi lado desde el día uno fue Fer. Mi familia estaba en Rosario y con la pandemia era difícil. Fer se internó conmigo los meses que estuve en el hospital y vivió la enfermedad con todo su ser. Nos conocimos en la escuela de locución y decidimos ser familia”, advirtió.

LA NACION