Mariano de la Canal confesó que puso en venta la cartera que le regaló Wanda Nara: “Hay una famosa que me la quiere comprar”

Mariano de la Canal, más conocido como “el fan de Wanda”, pasó por el móvil de Flor de equipo en La Lucila del Mar y habló del curioso regalo que le hizo su ídola. La empresaria le mandó una costosísima cartera de 3000 euros como obsequio de Navidad . Feliz por este agasajo, el mediático contó qué va a hacer con el regalo y confesó que ya hay una famosa que se la quiere comprar.

“Estamos muy preocupados por la cartera que te regalo Wanda. ¿Dónde la tenés?”, lanzó Florencia Peña al iniciar la charla. “La tengo la cartera. No voy a decir dónde porque estamos en Argentina y está muy inseguro pero la tengo y te voy a contar algo”, respondió de la Canal generando cierto misterio en el estudio.

Sin demasiados preámbulos, el joven reveló qué piensa hacer con el objeto. “En un momento dije: ‘¿qué hago con la cartera? ¿La vendo, la rifo, la sorteo entre mis seguidores? Hay una famosa que me escribió y me dijo: ‘te la quiero comprar’. Es muy famosa”, advirtió sembrando expectativa en el equipo.

Mariano de la Canal prefirió no revelar la identidad de la posible compradora. "No quiero perder la venta", explicó

Interesados por saber la identidad de la mujer en cuestión, el fan dio más detalles: “Me mando un audio diciendo: ‘che, necesito esa cartera. Tirame un precio que la quiero’. Aparte paso por las manos de Wanda y cotiza un poco más”, aclaró quién nunca reveló el nombre: “No sé si decir quién porque no quiero perder la venta. Estuve averiguando y la cartera vale 3000 euros (más de 350 mil pesos al cambio oficial y más de 700 mil si se toma el valor del blue)”, agregó entusiasmado.

La historia del regalo de Wanda

En cuanto a cómo fue que la mujer de Mauro Icardi le hizo semejante regalo, explicó: “Ella vino a la Argentina. Me la encontré en un evento y comenzamos a hablar. Hablamos una media hora y me dijo que me iba a mandar un regalo para Navidad. Pasó Navidad y no llegó nada. Estaba ansioso porque no sabía qué era. Pasaron los días y antes de venirme para acá (se encuentra de vacaciones en la Costa atlántica) llegó una caja muy ‘paqueta’ con un packaging increíble. Vino con un código de seguridad y globos”, relató mientras el panel debatía si sería nueva o usada.

Respecto al motivo por el cual Wanda Nara le dio tal sorpresa, expresó: Yo nunca hablo de ella, siempre le tiro la mejor a ella y a Zaira. Hago monólogos en el teatro pero siempre cosas lindas, nada malo. Yo creo que fue de buena onda. Igual la gente es mala y anda diciendo que es trucha”, confesó.

“Yo arranqué con una vincha de ella en la cabeza y Wanda con un bóxer de Maradona, somos parecidos”, bromeó durante la charla Mariano de la Canal

Enseguida, el periodista Paulo Kablan interrumpió la nota para hacer una advertencia. “Dicen que si vendés una cartera es el último peso que te entra en tu vida. Es un gualicho entrerriano”, afirmó el periodista de policiales, intentando convencer al entrevistado de que se quede con el regalo.

Por último, el fanático de la empresaria desde hace 12 años (“Yo arranqué con una vincha de ella en la cabeza y ella con un bóxer de Maradona, somos parecidos”, bromeó), desmintió las versiones que aseguran que estaría celoso de Kenny Palacios, el estilista de la rubia:

“Yo no soy peluquero ni estilista. No hay nada que me interese menos que maquillar y esas cosas. Ni tampoco llevarle la cartera a alguien. No estoy celoso. Kenny es un amor, un divino pero hacemos cosas diferentes, nada que ver”, remató.