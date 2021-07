El filoso comentario de Toti Pasman sobre Florencia Peña: “Estaba floja de papeles”

Luego del triunfo de la selección argentina en la Copa América, se viralizó un video de hace tiempo atrás del periodista Toti Pasman rogando de rodillas no poner de titular a Ángel Di María. Entre los críticos, apareció la actriz Florencia Peña que lo tildó de “irrespetuoso”. Ante esto, Pasman se defendió y reflotó una polémica del pasado con Peña.

“Yo estoy bien, salvo cuando abro Instagram que me están puteando bastante. Ahora descubrimos que hay 45 millones de fans de Di María, que fueron fideistas de la primera hora, que siempre bancaron a Angelito Di María”, aseguró Pasman en el programa A la tarde (América). “Vamos de a un tema, lo que dijo Florencia Peña. Aclarar que Flor me parece una actriz recontra talentosa, que la sigo de Son de Diez, pero hablé una sola vez en mi vida con ella”.

“Hicimos un móvil con Pamela David cuando hacíamos Desayuno Americano, me acuerdo que estaba de temporada en Carlos Paz, y había una polémica por un presupuesto de la novela Señor y Señora Cama que hacía en la TV Pública con el Puma Goity, y estaba bastante floja de papeles y se levantó enojada del móvil y se fue”, recordó el periodista.

“No estoy enojado. Me preguntás, yo contesto. O me atacan y contesto. O se quedó con la vena de aquella vez o se subió al exitismo de los fans de Di María que estaban esperando hace 12 años por la discusión con Diego Maradona. Me estaban esperando y después de 12 años aprovecharon la oportunidad”, declaró Pasman y agregó: “El video que ustedes pasaron es del 7 de junio, hasta el 10 de julio que empezó Flor Peña y otros tiradores seriales en las redes como Federico D ‘Elía, del 7 de junio hasta el 10 de julio me escribió una sola persona: la mujer de Di María. Hablamos bien, la respecto y la banco”, concluyó.

