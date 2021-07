Florencia Peña opinó sobre la selección, y estallaron las críticas

Luego del triunfo de la Argentina en la Copa América, Florencia Peña volcó en Twitter su entusiasmo sobre la seleccción argentina. Por ese motivo, la actriz de Casados con hijos fue convocada a una entrevista en TyC Sports para charlar sobre el triunfo nacional. Pero esa nota descontracturada tuvo un lamentable revés cuando en redes sociales aparecieron numerosas críticas hacia ella.

Brasil es favorito. Ellos están más obligados que nosotros a ganar. Aún con la presión q tenemos de tantas finales perdidas, aún así, Brasil esta en su casa. Salgamos sueltos. A jugar como sabemos cuando jugamos bien. Messi en modo Maradoniano me devolvió la alegría y la fe. 🇦🇷❤️ — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 10, 2021

Peña fue invitada al canal deportivo para conversar desde la óptica de una hincha dado que se había mostrado muy activa en redes sociales tras la hazaña argentina. Así, en diálogo con los especialistas, opinó animadamente sobre la selección. En el comienzo de la charla, comentó: “Cuando arrancó la Copa América, no terminaba de entender qué pasaba con la selección. No vislumbraba ni un poco que íbamos a llegar a la final. También me pareció bien que no se jugara en la Argentina. Salir campeones en el Maracaná, es algo de lo que no nos vamos a olvidar jamás”.

Salimos campeones en el Maracaná !!! Estoy llorando !!! Vamoooo Argentina Carajoooo!!! #CopaAmerica2021 #ArgentinaVsBrazil — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

La actriz también opinó sobre la estrategia de juego en la final disputada el sábado por la noche, y consideró: “Creo que la Argentina no fue un equipo ofensivo; fue un equipo que salió a hacer un partido de ajedrez. Fue inteligente al jugar, y tenía que marcar a Brasil para que no lo destruyera”.

Hablé de fútbol en TyC y les exploto la matrix a los pajertos de twitter. Mira si te voy a pedir permiso a vos, pape, para opinar lo q se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches.Hace tu vida. Voy a seguir siendo puta y peroncha aunque te retuerzas del odio. ✌️🇦🇷 — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 12, 2021

Los periodistas charlaron con mucho entusiasmo con Peña, quien reconoció: “A veces se necesitan miradas, ustedes son más técnicos, yo soy más hincha”.

En la charla, además, Peña se refirió al estado actual del país, y evaluó: “No nos unió la pandemia, pero nos unió el campeonato, porque siempre parece que estamos divididos por todo”.

Qué pasa ? Te pusiste envidiosa ? No te preocupes que no somos competencia amore 😜 https://t.co/WoNxZsBQ4O — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

En el tramo final de la nota, y entre risas, Florencia con qué jugador iría a cenar para conocerlo más: “De Paul me parece un pibe piola, me divirtió un videíto de él. Esta es una selección que me da ganas de abrazar”.

Mamá que es ser un machista boboncho ? https://t.co/i4m76SS4BV — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

Si hay mejores. Pero no atendieron el teléfono. 😜✌️ https://t.co/TChq93Jgls — Florencia Peña (@Flor_de_P) July 11, 2021

Esa charla que se prolongó durante más de media hora, tuvo una fuerte repercusión en Twitter cuando algunos usuarios atacaron a la actriz por hablar de fútbol. Pero lejos de soportar las agresiones, Peña salió al cruce de muchos de esos ataques. “Hablé de fútbol en TyC y les explotó la matrix”, lanzó en uno de los tantos mensajes que publicó al respecto. “Mirá si te voy a pedir permiso a vos para opinar lo que se me canta, donde se me canta. No me sigas, ni me escuches. Hace tu vida”.

