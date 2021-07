Dalma Maradona contó por qué no saludó a Cristina Kirchner en el velorio de Diego

Este lunes, Dalma Maradona habló por primera vez en la televisión desde la muerte de su papá. Invitada el móvil de Los ángeles de la mañana (eltrece), contó los detalles desconocidos del velatorio de Diego Maradona. Y por más de una hora, la hija del Diez respondió a cada una de las preguntas que le hicieron Ángel de Brito y los panelistas de LAM.

Dalma comenzó hablando sobre la relación que tuvieron ella y su hermana, Gianinna, con su papá en los meses previos a su muerte. “Nunca nos interesó que la gente se enterara si íbamos a verlo o no. Estábamos desesperadas: íbamos hasta la puerta y no podíamos entrar, y él nos llamaba y nos decía: ‘¿Por qué no vinieron?’. Era de locos. Era raro porque no podíamos llegar de ninguna manera. Era una organización”, explicó la actriz.

“Llegó un momento en que no tenía ganas de explicar cuándo lo iba a ver, cuándo no, si estaba peleada. Si yo estaba enojada y no le hablaba, era problema mío y de él. Hay gente que todavía me pregunta si conoció a mi hija. Es agotador”, dijo Dalma. Y aseguró: “Yo con él resolví lo que tenía que resolver. Muchas veces con Gianinna quedamos como las malas, las locas, para no exponerlo a él. La gente no sabe nada de nuestra relación”.

Dalma Maradona habló de los disturbios en el velatorio - Fuente: eltrece

Además, la hija del astro hizo referencia al velatorio que se realizó en la Casa Rosada y que estuvo envuelto en varias polémicas. “Queríamos hacer algo privado por nosotras, por él, por su familia; nos merecíamos tener la despedida. Pero sentíamos que estaba lo otro: a él le hubiera gustado tener una despedida masiva. No sabíamos si hacerlo privado o público: sabíamos que cualquier decisión iba a estar mal”, indicó.

“En un momento lamentablemente, no culpo a toda la gente, se desmadró de una manera horrible. Tiraron gases lacrimógenos adentro. Me di cuenta porque le pasó a mi marido. Empezó a venir la gente muy cerca y no fue porque nosotras anunciamos que el velorio terminaba, fue antes. Y tuvimos que tomar la decisión de terminarlo porque no estaba bien lo que estaba pasando. No era la forma. En ese momento dijimos: ‘No da para más, se tiene que terminar’”, manifestó Dalma.

“No fue la idea dejarlo cinco días: no estaba preparado para que eso sucediera. No lo íbamos a hacer. ¿Para complacer a quién?, cuando lo más importante es él”, cuestionó. Y agregó: “Fue horrible tener que escuchar pavadas, como que había pedido que lo embalsamaran. Con mi papá nunca hablamos de su muerte. Sí, nos había manifestado hace mucho tiempo que si alguna vez le pasaba algo, él quería estar con sus padres. Eso, sí o sí, dijimos que se tenía que cumplir”.

Ante la pregunta del conductor de LAM sobre por qué no saludó a Cristina Kirchner, la hija del Diez indicó que “fue confuso”. En las imágenes que se vieron aquella tarde, se pudo ver a la vicepresidenta darle un cálido abrazo a Claudia Villafañe, pero fue distante con Dalma y Gianinna. Incluso, las cámaras de televisión mostraron a Dalma negando con la cabeza. “Primero la saluda a mi mamá y cuando nos viene a saludar a nosotras, nos dice: ‘No nos abracemos por esto del Covid’, y nosotras dijimos: ‘No, obvio’”, recordó la hija mayor de Diego. Y de esta manera, intentó restarle importancia a una situación sobre la que “se dijeron tantas pavadas”.

Dalma Maradona habló del saludo frustrado a Cristina Kirchner y de la relación con Rocío Oliva

En cuanto al impedimento que sufrió Rocío Oliva de ingresar al velatorio, Dalma aclaró que su madre no fue responsable de la determinación. “Solo voy a decir que no fue mamá. Ella no tomó ninguna decisión, pero a Rocío le servía decir eso para armar bardo”, sostuvo Dalma sobre la última pareja del exentrenador de la Selección. Y ante la insistencia de Brito para saber quien dejó afuera a Oliva, Dalma pidió: “Prefiero dejarlo ahí. Como siempre vamos a tener la culpa nosotras, da igual lo que diga”.

La hija del Diez también habló sobre otra de las parejas de su papá. “No hay relación con Verónica Ojeda”, aseguró sobre la madre de su hermano menor, Dieguito Fernando.

Dalma también criticó el tratamiento médico encabezado por el doctor Luis Luque. “Hay muchas negligencias”, indicó. Y por esa razón, indicó que los involucrados deberían estar “presos ya”, sin “esperar nada” de tiempo. “Sigo leyendo declaraciones y sigo llorando. En algún momento alguien la tiene que pagar. Por perejiles, por no hacer bien tu trabajo, por cholulos. A mí nadie me va a devolver a mi papá. Pero mínimo, justicia”, clamó.

“Ese destrato, ese maltrato. Me puteaban a mí y a Gianinna y después, lamentablemente y con todo el dolor de mi alma, el tiempo me dio la razón. Estaban más preocupados por salir a los medios que por hacer bien el trabajo”, manifestó.

Dalma Maradona habló del vínculo con sus hermanos - Fuente: eltrece

La actriz aseguró que luego de la operación que le practicaron al astro, su hermana quiso que se instalara en su casa, donde vive con su hijo Benjamín Agüero. “Y ahí se armó el quilombo. ‘Si se lo lleva Gianinna perdemos todos, acá hay mucha plata en el medio’. Ahí empezaron a apartarnos más, porque si nos metíamos nosotras, ellos perdían. Si bien le llenaban la cabeza, cuando estábamos nosotros juntos ellos desaparecían, no existían”, dijo Dalma sobre la postura que habría tomado el entorno del mejor jugador de todos los tiempos.

“¿A Matías Morla también lo querés preso?”, indagó de Brito. “Sí, obviamente que sí. Me hago cargo de que soy la persona que no lo dejó entrar al velorio. Me vinieron a preguntar, lo consulté con Víctor Stinfale y me dijo que le parecía perfecto. La que decidió eso fui yo y nada más que yo”, aseguró Dalma.

Respecto de las causas de filiación, se mostró a favor de someterse a un futuro examen de ADN. “El otro día vi que una supuesta hija fue a tu programa y decía que estamos dispuestos, pero después nunca sucede. Aprovecho para decir que tanto Gianinna como yo estamos a disposición en la Justicia. Siempre que sea serio, en el marco de hacer las cosas bien y que no sea un circo”, precisó.

Sobre la herencia millonaria que dejó el astro, Dalma sostuvo: “Ninguno cobró nada. Y con Gianinna pagamos cosas que había que pagar, como las mudanzas. En Dubai se debía una fortuna. Hay muchas deudas. Hace mucho tiempo que la gente que le organizaba las cosas a mi papá no estaba pagando. Es plata que nos tenemos que hacer cargo nosotros. No se cobró nada de esos millones de los que hablan”.

Uno de los últimos temas que tocó Dalma fueron las filtraciones de audios y el grupo de Whatsapp que tiene junto a Gianinna, Jana, Diego Junior y Ojeda, en representación de Dieguito Fernando. “Nunca va a haber un chat o un audio de Gianinna o mío pidiéndole a mi papá que firme algo sin estar en condiciones, arreglando cosas con esta organización nefasta, que ojalá vayan todos presos. No hay nada que nos vincule de alguna manera extraña. Nunca hubo nada raro porque lo mejor que nos puede pasar es que lo único que haya sean puteadas hacia nosotras”, dijo.

Y para finalizar, Dalma dejó una reflexión que demuestra el enorme dolor que todavía sufre por la muerte de su padre. “Hasta el día de hoy, nos recriminan cosas que no le recriminan a nadie. Igual, ya no me molesta nada en ese sentido. Mi papá no está, entonces, no hay nada que me pueda doler más. A partir de ahí, me relajé: doy muchas menos explicaciones que antes y estoy mucho más tranquila”, concluyó.

LA NACION