Fue sacerdote, estuvo en Los 8 escalones y le contó a Guido Kaczka el plan que tiene con su pareja: “Con todas la de la ley”

Ignacio se consagró ganador de Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) por tercera vez. Con una alegría inmensa, el exsacerdote presentó a su pareja Gabriela y le reveló a Guido Kaczka el proyecto a futuro que tienen juntos, con el que dejó a todos atónitos en el estudio.

El exsacerdote de Los 8 escalones presentó a su pareja

La semana pasada Ignacio llegó al programa que conduce Kaczka con la intención de obtener sus primeros dos millones de pesos. Si bien en un principio no reveló qué haría con el dinero, el jueves 9 de febrero contó los verdaderos planes que guarda con su pareja, a quien conoció durante su pasado como sacerdote.

Luego de ganar tres rondas y alcanzar los seis millones de pesos, presentó a Gabriela ante el público de Los 8 escalones. Ella, además, estaba acompañada por su propia hija. Fue allí en donde develó el motivo de sus lágrimas. “Me estoy casi infartando, no lo puedo creer, que nos cambió la vida en tan poco tiempo. Dos años y medio y formamos esta familia, formamos una hermosa familia y queremos algún día casarnos, están invitados”, dijo ella.

Tras la noticia sobre su inminente casamiento, Kaczka le preguntó a Ignacio si ese festejo también sería por iglesia, a lo que el participante respondió orgulloso: “Con todas las de la ley”. Antes de finalizar el programa, sentenció: “Esto es una gran ayuda así que vamos a ir por más”.

Así comenzó la historia de amor entre Ignacio y Gabriela

El día en que el participante llegó a Los 8 escalones de los dos millones, la presentación por parte de Kaczka fue: “Ignacio, docente de Historia, fue sacerdote”. Sin problemas, este respondió: “Fui sacerdote. Ocho años de ministerio y ocho años de seminario. En definitiva, 16 años de mi vida consagrados a la vocación sacerdotal”.

Con la intriga por parte de Kaczka de conocer por qué eligió destinar su vida al sacerdocio, Ignacio expresó: “Yo de joven fui a un colegio católico. Yo soy nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, ahí creo que fue la simiente. Y cuando tenía 25 años, luego de participar en movimientos parroquiales y demás, decidí dejar mi profesión. Era profesor de Historia, trabajaba en un colegio, e ingresé al seminario”.

El exsacerdote de Los 8 escalones aseguró que planea formar una familia (Fuente: El Trece/Captura de video)

A partir de ese entonces, la realidad del participante cambió por completo. Abocó su tiempo a la religión y a los estudios teológicos. Más tarde, el conductor le preguntó qué causó el abandono de su vocación. “Porque conocí a mi pareja, a mi señora, Gabriela”, subrayó. Acerca de cómo inició su vínculo con la iglesia, detalló: “Es una experiencia, una gracia de Dios muy particular, porque uno en ese momento es un intermediario del amor de Dios, nada más y nada menos que eso”.

“Fue una linda etapa mientras duró. Y jamás me imaginé que iba a conocer a Gabriela. Jamás me imaginé lo que estoy viviendo. Si hay algo que tengo bien claro es que Dios nos quiere felices, en última instancia, y bueno, esto es una gran ayuda, porque tuve que reciclarme, rehacerme”, añadió Ignacio y concluyó en su primer día en el programa: “No lo puedo creer, porque después de muchísimas dificultades que pasé, desde todo punto de vista, esto es un gran alivio en lo económico, en lo moral, y en otras cosas. Así que perdón que me emocione, no lo puedo creer”.

