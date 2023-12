escuchar

El 8 de diciembre, Nicole Neumann y Manuel Urcera celebraron su casamiento en la provincia de Buenos Aires, luego de su unión civil en la provincia de Neuquén en noviembre pasado. Entre los invitados, la más esperada fue Indiana Cubero, su hija mayor -fruto del amor con Fabián Cubero-. En el marco de un proceso de tira y afloje entre ambas, la adolescente asistió a la estancia en Exaltación de la Cruz, en donde tuvo un gesto con Nicole que dio de qué hablar.

La ambivalente relación entre Indiana y Nicole tuvo su punto de quiebre en diciembre del año pasado, cuando la joven, luego de las fiestas, se instaló en la casa de su padre y de su pareja, Micaela Viciconte. Ante el escándalo en la vida de la modelo, surgieron diferentes polémicas acerca de su trato hacia la niña y de las cuestiones que las llevaron a distanciarse.

Indiana Cubero y el gesto de amor para con su madre que se viralizó en las redes (Fuente: Instagram)

Sin embargo, durante el cumpleaños de 15 de Indiana, Neumann fue con sus otras dos hijas -Allegra y Sienna-, por lo que ese fue el inicio de una reconciliación que avanzó y se mantiene hasta la actualidad.

Pasó mucha agua bajo el puente y durante los festejos de la boda entre Neumann y Urcera, Indiana apareció en una foto con las damas de honor, al lado de su madre, en la cual le toca el hombro con su mano izquierda, en símbolo de cercanía y apoyo. Esta actitud causó ternura en el entorno de la jurado de Los ocho escalones de los tres millones (el trece) y rápidamente se viralizó.

Asimismo, luego se conoció otro gesto que, al igual que el primero, sensibilizó a ambas. En este, la adolescente abrazó a la modelo y le acarició la panza (Nicole reveló que está nuevamente embarazada).

A pesar del hermetismo que se manejó dentro del evento que unió a ambos protagonistas, algunas imágenes se deslizaron y revelaron la interna de la boda. De momento, Indiana no manifestó su intención de retorno al hogar materno -al menos de forma pública- y es por ello que aún permanece en la casa de su papá.

Nicole Neumann posó junto a sus hijas y la gran protagonista fue Indiana (Fuente: Instagram/@Gossipeame)

Cabe destacar que antes de la celebración que llevaron a cabo en la estancia de lujo, Nicole organizó una cena íntima en la que reunió a sus familiares más allegados en honor al recibimiento de su padre, Bernd Unterüberbacher, que llegó desde Austria. Lo cierto es que, además de él, también estuvieron presentes, Geraldine, su hermana y sus hijas, Allegra, Sienna e Indiana. En referencia a esta última, es que mencionó en un video que publicó a Instagram: “La gran mesa familiar, como siempre soñé”. Y más tarde agregó: “Misión cumplida”.

En la dulce espera

En el contexto de su casamiento, se dio a conocer que Nicole Neumann y Manuel Urcera esperan un bebé juntos. La noticia del embarazo de la modelo fue dada por los periodistas Laura Ubfal y Gustavo Méndez, algo que le molestó a la protagonista, ya que la pareja esperaba anunciarlo durante el festejo en la estancia.

“Me quería asegurar de que el bebé estuviera bien. Que fuera un embarazo ya avanzado. Por eso mismo Nicole y Urcera decidieron contarlo hace un mes. Así es cómo me llegó la información de un lado, y yo lo cotejé por otro lado (...) Me sigo permitiendo no decir el sexo, pero ella lo contó ayer en el casamiento. Lo más importante es que está todo bien”, dijo Méndez en Implacables (Canal Nueve). Esta misma información luego fue confirmada por Ubfal y más tarde en LAM (América) por Ángel de Brito.