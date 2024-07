El gran favor que le hizo Shannen Doherty a su exmarido el día antes de morir

Escuchar

El 13 de julio, Shannen Doherty falleció a los 53 años y el espectáculo estadounidense se estremeció por su triste final. En algunas de sus entrevistas aseguró que todavía le quedaban cosas por terminar, sin embargo, algunas de estas decidió concluirlas previo a su fallecimiento, como fue el caso del divorcio con Kurt Iswarienko, su único esposo.

El adiós de la actriz que protagonizó Beverly Hills, 90210, serie que la llevó al estrellato internacional, dejó gran congoja entre los fans de la producción estadounidense que comenzó a emitirse en 1990 y que se mantuvo al aire hasta los 2000. Lo cierto es que, días antes de dejar este mundo, acordó resolver el divorcio con su exmarido, el cual se retrasó durante varios meses debido a una disputa legal en la que él se vería obligado a enviarle una manutención.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko antes de su definitiva separación instagram.com/theshando/

Iswarienko y Doherty se casaron en 2011, cuando consideraron que eran “mayores” para hacerlo. A posteriori, llegó la idea de ser padres y, por ende, la actriz se sometió a un procedimiento de fecundación in vitro (FIV). “Hice varias rondas de ella”, recordó en el podcast Let’s Be Clear With Shannen Doherty.

En 2015 le detectaron cáncer de mama y allí inició su calvario. Luego de una mastectomía, solo llevó controles preventivos, pero en 2019 la enfermedad volvió más fuerte y avanzó a la etapa 4, de una forma muy agresiva. En medio de esta debacle en su salud, en 2023 se separó de Iswarienko. En diálogo con la revista People reconoció que se había abierto nuevamente al amor sin aún haber firmado los papeles del divorcio: “Tengo un mejor amigo, hombre con quien bromeamos diciendo que estamos casados, y sus dos hijos y yo hemos tenido grandes avances y simplemente nos amamos y pasamos tiempo juntos, y los considero como mis hijos”.

La disputa entre ambos se sostenía con base en que Doherty reclamaba una manutención conyugal, por lo que el juicio se extendió luego de la separación. En diferentes entrevistas a la prensa, la actriz alegó que su ex estaba esperando a que muriera, con el fin de no tener que enviarle dinero. No obstante, el 12 de julio, un día antes de su deceso, firmó los papales judiciales, renunciando a esta petición. El 13, ya con la noticia lamentable, fue Iswarienko quien selló el documento con su firma.

“Se le permitió prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muriera antes de que él tuviera que pagarme”, pronunció en una ocasión la actriz. Sin embargo, la abogada de Iswarienko, Katherine Heersema, le respondió: “Él quiere lo mejor para Shannen y quiere que ambos puedan dejar este caso atrás y seguir adelante”.

Shannen Doherty firmó los papeles de su divorcio un día antes de morir (Fuente: AFP)

Según dejó conocer People, en una de las partes del documento rezaba: “Las partes han celebrado un acuerdo escrito sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se está presentando o se ha presentado ante el tribunal”.

El comunicado del representante de Shannen Doherty tras su muerte

El 13 de julio, uno de los representantes de la actriz emitió un comunicado a la prensa con el que confirmó el fallecimiento de Shannen Doherty. “La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar su pérdida en paz”, sostuvo el mensaje, al tiempo que ganó una rápida repercusión en las redes y los medios de Occidente.

