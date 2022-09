El gran gesto de Mirtha Legrand que emocionó a Guido Kaczka: “Todos los años sucede esto”

Guido Kaczka reveló el gran gesto que tuvo Mirtha Legrand en una nueva edición de Un sol para los chicos (eltrece). La diva de los almuerzos hizo una importante donación para apoyar la causa benéfica de Unicef y el conductor del evento le agradeció en público, visiblemente emocionado.

“Le vamos a agradecer a la señora Mirtha Legrand porque llamó para hacer una donación muy importante”, anunció Kaczka al aire y aclaró que por respeto a la decisión de Mirtha, no daría a conocer la cifra. “Me la imagino diciendo: ‘No, no digan cuanto’. Me la imagino, no sé, pienso, arriesgo”, sostuvo Guido y no pudo evitar mostrarse conmovido por la generosidad de la legendaria artista.

Mirtha Legrand hizo una donación muy especial a Un sol para los chicos

“Muchísimas gracias, Mirtha”, insistió y remarcó que cada vez que se lleva a cabo esta recaudación, la conductora ya tiene como costumbre hacer una donación. “Muchísimas gracias a Mirtha Legrand que la queremos tanto y que ella quiere tanto a los otros, y que siempre pone. Todos los años sucede esto con Mirtha”, sostuvo Guido y dijo que la diva estaba mirando el programa.

“No sé si pasó esta vez, pero en otros años recuerdo que me decían: ‘No quiere decir cuánto’. Pero hace una donación muy importante Mirtha Legrand”, explicó Kaczka y recordó que falta cada vez menos para el regreso de la conductora a la televisión. “Está por volver, por suerte para todos nosotros los que miramos la tele, a los almuerzos, a las noches del sábado. Mirtha Legrand, un beso enorme y muchas gracias”, agregó Guido.

El gesto de Mirtha Legrand: hizo una importante a Un sol para los chicos (Foto: Archivo)

Un sol para los chicos tuvo este sábado su 31° edición y logró una nueva recaudación récord de $331.250.573 que serán utilizados para apoyar los proyectos que lleva adelante Unicef en favor de la niñez. Del total, $231.728.777 llegaron a través de llamados telefónicos y sitios web, $73.221.796 mediante cheques y $26.300.000 por la publicidad. “En nombre de Unicef, ¡gracias a todos!”, dijo la italiana Luisa Brumana, representante de la entidad en Argentina, cuando anunciaron los sorprendentes números del día.

El programa se transmitió en vivo desde el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires y fue conducido por Guido Kaczka, Laurita Fernández y Joaquín “El Pollo” Álvarez. Además, hubo shows en vivo de Luciano Pereyra, La K’onga, Justin Quiles, Miranda, MYA, Ruggero y Avril Lerman. También significó el regreso de la tradicional rampa de autos en la que el público, recibido por Gabriela Sobrado y Sebastián “Pampito” Perello, pudo volver a sumarse a la celebración.

Guido Kaczka y Laurita Fernández, los conductores de Un sol para los chicos (Foto: Instagram @eltrecetv)

Entre otras presencias célebres, se destacaron la de Julián Weich, que recibió un reconocimiento a su compromiso solidario con las infancias, Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Mario Massaccesi, Guillermo Lobo, Cande Ruggeri, Andrea Rincón, Belén Francese, Leandro “El Chino” Leunis, José “Pepe” Chatruc, Matilda Blanco, Flor Otero y Germán “Tripa” Tripel, así como también las de Natalia Oreiro y Manu Ginóbili, que grabaron saludos para dar su apoyo a la jornada solidaria y presentaron algunos de los proyectos en los que se destinará el dinero recaudado.

“La sociedad en general y más de 25 empresas y fundaciones demostraron, una vez más, su solidaridad con Unicef y sus acciones en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, señaló la entidad a través de un comunicado de prensa.