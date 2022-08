Mirtha Legrand se convierte en una Targaryen en el spot de La Casa del Dragón: “Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia”

“Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te quieren robar el trono”. Mirtha Legrand repite su mantra, con final alternativo, en escenas impactantes que muestran a la diva vestida de época en la promoción de La Casa del dragón, la esperada precuela de Game of Thrones que se estrena este domingo por HBO Max .

La estrella de la televisión fue elegida por la plataforma de streaming para protagonizar un spot publicitario de la nueva ficción, donde se la ve sentada a una mesa con velas y vistiendo como una Targaryen, la dinastía familiar cuyas aventuras serán narradas en los nuevos episodios de la franquicia.

A semanas de su regreso a la pantalla con la vuelta de sus clásicas mesazas, la conductora vuelve a demostrar con esta sorprendente aparición que a sus 95 años aun conserva intactos sus dotes de actriz.

“Les voy a contar una noticia con la que estoy muy entusiasmada. Antes no podía decir nada, pero ahora, sí. En este último tiempo, muchísimas celebridades han tenido sus propias series y películas basadas en sus vidas. Y ahora, yo tendré la mía”, dice primero al comienzo del spot.

Entre imágenes suyas intercaladas con las de la precuela, Legrand relata con humor e ironía: “Accedí a revelar los grandes secretos de mi familia. Ha habido conflictos en mi círculo familiar: romances, disputas de poder. Realmente ha pasado de todo y yo he decidido contarlo”.

En esta especial caracterización, la Chiqui dice a cámara que “muchas veces la gente en la calle” le cuenta que ve a su familia “como un clan” e incluso los “comparan con algunas monarquías”, admite en el video.

Llegó el momento de contar mi historia y la de mi familia, acerca de todas esas disputas por el poder que debimos superar para conquistar el trono y convertirme así en la Reina de la Televisión Argentina. 21 de agosto en HBO Max.#LaCasaDelDragón #MirthaIsComing #HouseoftheDragon https://t.co/6ziv0VvGBi — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) August 18, 2022

Y continúa: “En esta nueva serie van a descubrir mi nombre real, van a poder ver mi infancia y conocer quiénes fueron mis compañeros. ¡Cómo los extraño!”, concluye, antes de recordar a su público, al que con este gesto invita a unirse el domingo al estreno de la precuela de HBO Max, su famosa frase.

La casa del dragón se sitúa 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, el éxito que se convirtió en un fenómeno mundial durante sus ocho temporadas.

La nueva producción consta de diez episodios y se basará en el libro de George R.R. Martin, Fuego y sangre. Contará la historia de la Casa Targaryen, la misma de la que formaba parte Daenerys (Emilia Clarke), la madre de los dragones.

Protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans, la serie será la primera de los spin off de Game of Thrones que se estrena. Hay que señalar que también se sumará luego un spin-off de Jon Snow que llegará de la mano de, nada más y nada menos, que de su intérprete: Kit Harington.

Completan el elenco Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

El regreso de Legrand a la televisión

Después de meses de negociación, se confirmó días atrás la vuelta de Mirtha Legrand a la pantalla de eltrece. La conductora y la señal llegaron a un acuerdo y se firmó el contrato para lo que queda del 2022. Luego de dos años y medio de ausencia de la pantalla chica a causa de la pandemia, la diva argentina volverá en un formato compartido con su nieta Juana Viale.

En esta nueva etapa de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, la conducción de los programas será dividida entre la diva y la hija de Marcela Tinayre. El formato “tendrá para el televidente el factor sorpresa de ¿y hoy quién lo conduce de las dos?”, adelantó días atrás esta última.