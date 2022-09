El desgarrador posteo de Mirtha Legrand para despedir a Nelly Trenti, la voz de sus almuerzos: “¡Inconfundible!”

Hay imágenes, sonidos, frases y gestos que, de tanto repetirse, se transforman en una parte imborrable de la memoria colectiva. Dentro de la cultura nacional, Nelly Trenti y su inconfundible voz se volvieron un pilar de la televisión argentina. Desde sus orígenes como la presentadora oficial de reconocidas marcas hasta sus tres décadas como locutora de la mismísima Mirtha Legrand, fue una pieza esencial en la historia. Luego de que trascendiera la noticia de su muerte, la legendaria conductora le dedicó un emotivo saludo.

“Y con ustedes, la señora Mirtha Legrand”, decía Nelly Trenti, segundos antes de que la diva entrara al estudio con sus despampanantes joyas y su siempre presente sonrisa. Para varias generaciones, la voz de la locutora y la aparición de la conductora son dos elementos indivisibles. Pero, ¿cómo comenzó su historia juntas?

Detrás de todas las memorables mesazas encabezadas por Legrand, estaba la inconfundible presencia de Nelly. Sin embargo, no siempre fue así. Los caminos de ambas mujeres se cruzaron casi de casualidad cuando, en una ocasión en el que locutor del programa debió ausentarse, enviaron a su colega para reemplazarlo momentáneamente.

Nelly Trenti falleció a los 85 años Captura de video

Pero, al escucharla hablar de manera tan clara y elegante, la reina de la TV pidió que la nombraran como la locutora principal. A partir de ese momento no volvieron a separarse y trabajaron juntas a lo largo de tres décadas, durante las cuales forjaron una gran amistad.

En el 2021, cuando Mirtha condujo su primer (y, por ahora, último) programa desde el estallido de la pandemia, Nelly no pudo estar presente y lo vivió con mucho dolor. “Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular, y por otra parte, la pandemia modificó todo, hasta nuestra manera de ser”, expresó en su momento.

La noticia de su muerte fue un duro golpe para la conductora, quien se prepara para su regreso triunfal a la pantalla chica luego de más de dos años ausente, y que ahora se verá obligada a hacerlo sin su fiel locutora.

Conmovida, le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales. “Nelly querida, siempre estarás en mi corazón. Una vida profesional juntas. Inconfundible ‘con ustedes la Sra. Mirtha Legrand’. Te voy a extrañar”, escribió, junto a una foto de Trenti.

Mirtha Legrand se despidió de Nelly Trenti a través de las redes sociales

La publicación recibió miles de Me Gusta y decenas de comentarios en donde la audiencia le deseaba un pacífico descanso. Uno de ellos fue Aníbal Pachano, quien tipeó: “Que descanse en paz. Mis condolencias a la familia y a Mirtha”.

Quién fue Nelly Trenti, la inconfundible voz detrás de los almuerzo de Mirtha Legrand

Nélida Haydée Trenti dio sus primeros pasos en la industria de la comunicación cuando tenía apenas 17 años y aún no terminaba sus estudios. Su primer trabajo fue a modo de reemplazo de Nelly Prince en un aviso publicitario para el viejo Canal 7 y, con la ayuda de su sobrado talento y una admirable determinación, logró avanzar a pasos agigantados en un ambiente en donde ser mujer no era nada fácil.

Nelly Trenti en la primera entrega de los Martin Fierro

De a poco, se volvió la voz de algunas destacadas marcas de la época y rápidamente pudo pegar al salto de lo publicitario a lo televisivo. Incluso, se convirtió en la primera mujer en conducir el noticiero de LS 82 TV Canal 7 y volvió a hacer historia al ser la primera locutora en ganar un Martín Fierro allá por 1959.

Después de varios años de inactividad, murió el viernes 2 de septiembre, luego de haber cumplido 85 años.