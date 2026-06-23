La historia de amor de Erling Haaland: quién es su novia Isabel y cómo la conoció

La figura de Erling Haaland trasciende las canchas de fútbol, donde mientras el delantero noruego se consolida como uno de los máximos goleadores del Mundial 2026, su vida personal permanece bajo un estricto resguardo. En el centro de este entorno íntimo se encuentra Isabel Haugseng Johansen, su pareja desde hace varios años, cuya historia junto al futbolista comenzó mucho antes de que la fama global los alcanzara. Ambos comparten raíces en Bryne, una pequeña localidad noruega donde crecieron y dieron sus primeros pasos deportivos.

Erling Haaland e Isabel Haugseng Johansen iniciaron sus carreras en Bryne FK Archivo

La relación entre ambos tiene cimientos sólidos en la adolescencia, ya que se conocieron cuando eran apenas unos adolescentes que compartían su pasión por el fútbol en el mismo club local. Lo que inicialmente floreció como una amistad duradera, con el paso del tiempo se transformó en un vínculo sentimental profundo. Esta base compartida fue fundamental para que la pareja logre mantener una estabilidad inusual en el mundo del deporte de élite, adaptándose a las constantes mudanzas y a la creciente presión mediática que rodea a Haaland.

Haaland e Isabel tienen una vida consolidada en lo personal que deciden no exponer públicamente Instagram (@isabellaa)

Isabel Haugseng Johansen no es ajena al deporte, sino que tuvo un pasado como jugadora de fútbol profesional en el Bryne Fotballklubb. Esta experiencia previa le permite comprender, desde adentro, las exigencias, la disciplina y el ritmo de vida que conlleva la carrera de un futbolista de alto rendimiento. En diversas ocasiones, fue descrita como un pilar fundamental en la vida del deportista. “Es un chico muy sensato, por lo que tiene sentido que esté con alguien de su ciudad natal, a quien conoce desde hace años”, explicó una fuente cercana al círculo íntimo del jugador al periódico británico The Sun.

Ambos deciden representar sus raíces noruegas siempre que pueden Instagram (@isabellaa)

A pesar de la exposición que implica ser la pareja de una superestrella, Haugseng optó por mantener un perfil extremadamente bajo. A diferencia de otras figuras que habitan el entorno de los deportistas, ella evita los reflectores y las redes sociales de manera activa. Aunque fueron vistos juntos en eventos públicos, como en la histórica celebración de la Champions League en junio de 2023, donde Haaland la invitó a posar con el trofeo, la joven noruega prefiere la reserva. Incluso la pareja tomó la decisión conjunta de no exponer a su hijo Odín, nacido en diciembre de 2024, manteniéndolo completamente al margen del escrutinio público y de las plataformas digitales.

Erling junto a su hijo, a quien decidieron no exponer en redes sociales Archivo

La dinámica cotidiana de la pareja también refleja esta búsqueda de sencillez. Haaland, quien manifestó en múltiples entrevistas su deseo de llevar una vida “clásica” y alejada de las excentricidades, compartió detalles sobre su convivencia. En una conversación con el exfutbolista Gary Lineker para el programa The Rest Is Football, el delantero admitió entre risas que su obsesión por ver partidos de fútbol en casa a veces genera roces. “Mi esposa dijo: ‘Estoy harta del fútbol. Lo vemos todo el tiempo’”, reveló el atacante, además de explicar que, para equilibrar la rutina, ambos optan por realizar actividades hogareñas como cocinar juntos o jugar videojuegos.

La vida de lujos de la familia Haaland es todo lo que se sabe de ellos Instagram (@isabellaa)

Durante el Mundial 2026, la presencia de Isabel volvió a captar la atención de los aficionados, aunque siempre bajo su característica discreción. La pareja fue vista acompañándolo en momentos clave de su carrera, desde premiaciones hasta el debut de Noruega en la cita mundialista actual. A pesar de los rumores sobre sus orígenes y su vida, lo cierto es que Haugseng se convirtió en la presencia constante que acompaña el ascenso meteórico de Haaland.

Isabel Haugseng Johansen es el motor de Erling Haaland para continuar con su racha goleadora Instagram (@isabellaa)

Su influencia, lejos de los escándalos mediáticos, se centra en el apoyo emocional y la contención en los desafíos que impone el fútbol profesional. En definitiva, esta historia no solo narra el acompañamiento a un goleador de época, sino también el pacto de dos personas que, desde sus orígenes en una pequeña ciudad noruega, decidieron blindar su intimidad ante la mirada masiva. Priorizan la estabilidad por sobre cualquier tipo de exposición superflua que pudiera alterar la tranquilidad de su núcleo familiar, un aspecto que ambos valoran por encima de los triunfos deportivos que el delantero cosecha cada fin de semana.