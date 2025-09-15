El mal momento de Wanda Nara por una lesión de Valentino López: “Toda tu familia está con vos”
La mediática subió una foto del adolescente en silla de ruedas y acompañado con su círculo íntimo; Maxi López se sumó a los mensajes de apoyo
- 3 minutos de lectura'
Valentino López, hijo de Wanda Nara y Maximiliano López, sufrió una lesión que lo obligó a estar en silla de ruedas. En una historia de Instagram que subió su mamá, el jugador de las divisiones inferiores de River se mostró apenado por dicha lesión, la cual no se reveló.
“Toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida”, dijo Wanda, con un emoji de corazón y la mención del apodo “Bomber” que recibió el adolescente. Con el tema “Días de enero” de la cantante Shakira de fondo, la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) lamentó este percance de su hijo, quien estuvo acompañado por sus hermanos y amigos.
Lo llamativo de esta historia de Instagram es que Valentino, junto a su hermano Constantino, estuvieron presentes este domingo en el Kartodromo de Buenos Aires junto a Bastian Demichelis y su mamá, Evangelina Anderson, quien se encargó de subir material a sus redes.
Aunque no se conoce oficialmente cuál es la lesión y cómo se la provocó, los indicios marcan que pudo haber sido corriendo en medio de la carrera que lo depositó en el tercer lugar del podio, por detrás de Bastian y Constantino, quien ganó el desafío.
Con la tristeza a cuestas de ver a su hijo lastimado, sin la posibilidad de moverse por sus propios medios, Wanda apeló al factor sentimental y acompañó con un cartel cariñoso firmado por los hermanos y amigos del colegio.
Por su parte, Maxi López, también por intermedio de sus redes sociales, le dejó dos mensajes de aliento a su hijo. El primero fue una postal del joven con la camiseta de River y dos corazones rojo y blanco; el restante, otra instantánea más familiar e intima, a la cual le incluyó una leyenda: “Dale Bomber. Papá siempre con vos”.
Valentino López, de 16 años, se desempeña en la Séptima División de River, donde sigue los pasos de su padre, quien debutó en el club Millonario e hizo toda una trayectoria en el fútbol profesional pasando por clubes de renombre como el FC Barcelona, Milán y Catania, entre otros.
Acompañado de su desarrollo profesional, López comparte equipo con Bastian Demichelis, hijo de Evangelina, con quien lo une una amistad por fuera del fútbol. Una prueba de ello es el plan que compartieron juntos al ponerse a prueba a bordo de un karting, en una actividad que lejos está de ser asociada con el fútbol y que unió a las dos familias.
