20 de noviembre de 2020 • 09:51

Una de las cosas que obsesiona como jurado a Christian Petersen en El gran premio de la cocina (eltrece) es la prolijidad de los participantes. Este jueves, Agustina, la participante tiktoker, tuvo un problema con su delantal y el parrillero no se lo dejó pasar.

El jurado estaba por probar la tarta de frutas con crema pastelera que realizó el equipo rojo cuando Agustina, la representante del grupo, se excusó: "Quizás me hubiese gustado hacer como un gel arriba pero el almíbar no se llegó a endurecer".

Andrea Politti, que reemplaza a Carina Zampini en la conducción, la retó: "Recuerden que eso lo dice el jurado, siempre se me tiran abajo". Petersen dijo: "Igual está bueno que sean honestos y sepan lo que no está bien, por ejemplo, el delantal de Agustina no está tan bien".

La participante le respondió que "pasaron cosas". Entonces Petersen siguió su reto sutil: "Pasaron cosas que en las redes no se ven, pero en eltrece sí". Agustina se plantó y le dijo que "era la parte real de la cocina".

La conductora intentó defenderla. "Es un honor tener el delantal ahí como de trabajo o ¿no te gusta a vos?", le preguntó a Petersen. El jurado le contestó fulminante: "No, debería estar impecable, delantales impecables hablan de pastelería impecable".

Y agregó sobre la actitud de la participante y de Erica, la representante del equipo verde, que estaba al lado de ella: "Yo cuando veía sus dos tartas venir, hasta cancherear una con un baile y otra tan contenta, yo pensaba 'están mal pero no tan mal', pero (las tartas) no están bien para festejar, ¿o no?". Agustina le respondió seria: "No sabría decirte".