15 de octubre de 2020 • 09:44

Christian Petersen, chef y jurado de El gran premio de la cocina (eltrece), suele contar anécdotas sobre el mundo gastronómico durante los momentos distendidos del programa. Este miércoles, antes de dar la devolución del plato de Gustavo, un omelette de seso, reveló un secreto de las fábricas de pastas.

"Muchas casas de pasta en Argentina le ponen seso a los rellenos, no te dicen y quedan muy sabrosos", explicó Petersen. Carina Zampini, la conductora del programa, que habló previamente de su reticencia a comer este ingrediente, se mostró impresionada: "No me digas eso, que comí pastas con seso y no me enteré".

"Sí, muchas veces", le respondió el chef. Entonces, la conductora le preguntó por la razón de esta costumbre. Petersen continuó en su faceta didáctica: "Porque lo hace untuoso, le da cremosidad". Felicitas Pizarro, presidenta del jurado, agregó: "Es económico".

Luego, Petersen agregó: "Es económico y le da mucho sabor, lo levanta, queda muy bien con los vegetales, sobre todos los verdes". Zampini preguntó, sorprendida: "¿Reemplaza la ricota?". El chef la corrigió: "No, es ricota, espinaca y un poco de seso".

Gustavo, el participante, sumó: "Es como un paté". Para cerrar, Petersen hizo otra comparación: "Es como ponerle caracú a las salsas, es una grasa que le queda muy bien".