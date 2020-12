El jurado expuso ayer su sinceridad total en la sentencia que eliminó a Andrés del reality culinario Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 11:00

A Christian Petersen le toca el trabajo sucio en los viernes de eliminación de El gran premio de la cocina (eltrece). Es el jurado que anuncia quién se va y por qué. Ayer, el parrillero tuvo explicar por qué elegía a Andrés y no a Jorgelina para que abandone el concurso y las razones que expuso destrozaron al participante.

La semana fue muy complicada para el equipo verde, que quedó como elegido para que uno de sus integrantes deje el programa. Hubo entregas incompletas y sabores que no conquistaron a los jurados. Para cerrar la semana, una pizza con una masa completamente cruda. Por eso, Mauricio Asta, Felicitas Pizarro y Petersen eligieron a Andrés y a Jorgelina como los responsables de esta mala performance.

Petersen tuvo que dar los argumentos y se lo pudo ver muy serio. "Jorgelina creo que tenés el síntoma de la asistente perfecta. Me parece que no te estás mostrando en la cocina, estás siendo un poco tibia. Necesito que te muestres un poco más. Me cuesta mucho ver qué hiciste hoy", explicó.

Y agregó: "Hiciste en el inicio de la semana unos huevos poché que estaban rotos, una rica sopa en la que demostraste que sabes cocinar y hoy creo que sos parte de un equipo verde que cocino muy mal".

Luego continuó con Andrés, que esperaba expectante la sentencia. "Andrés me encanta tu presencia, sos muy locuaz, tenés una presencia escenográfica muy linda y se ve que tenés muchas ganas de exceder. Empezaste la semana con una limonada polémica, una salsa holandesa muy ácida, una réplica bastante linda, con buenos sabores, donde dijimos 'sabe cocinar'".

A continuación Petersen finalizó su sentencia de forma demoledora: "Hoy la verdad es que sos parte del hundimiento del equipo verde". Para cerrar, anunció que Andrés era "el próximo eliminado". El participante se despidió resignado: "Era justo, me merezco ir".