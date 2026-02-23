Gran Hermano, en detalle: hora, canal, cómo ver online y los participantes

Telefe estrena este lunes 23 de febrero una nueva edición del reality más visto de la televisión argentina bajo la conducción de Santiago del Moro. El ciclo, denominado Gran Hermano Generación Dorada, marca el regreso de la competencia de convivencia producida por el canal junto a Kuarzo. Esta temporada ofrece una experiencia integral que combina la pantalla tradicional con servicios de streaming.

Gran Hermano: hora, canal y cómo ver online

La gala de apertura inicia este lunes 23 de febrero a las 22:15. El público puede seguir la emisión principal a través de la pantalla de Telefe en Argentina y por Canal 10 en Uruguay.

Gran Hermano Generación Dorada

La cobertura digital ofrece múltiples alternativas para observar el desarrollo del juego en tiempo real: la plataforma DGO de DIRECTV dispone de un canal exclusivo, abierto y gratuito con transmisión en vivo las 24 horas. Los usuarios de Prime Video cuentan con la posibilidad de revivir las galas y los debates de forma exclusiva una vez que finaliza la emisión televisiva.

El ecosistema de Streams Telefe complementa la propuesta con una grilla horaria extensa. La Cumbre, con la conducción de Santiago del Moro, presenta un diálogo directo con el participante eliminado apenas abandona la vivienda. A las 17.30, el programa Todo lo Contrario sigue los sucesos cotidianos del grupo con la participación de Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.

Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte analizan la estrategia de los jugadores en La Jugada a partir de las 19.30. Durante la noche, La Tora y Fefe Bongiorno hacen reacciones a la gala principal. Al cierre del día, Diego Poggi conduce El After para interactuar con la comunidad digital.

Santiago del Moro encabeza la conducción del ciclo a partir de las 22.15 por la señal de Telefe

La vivienda presenta una renovación total en su estética y funcionalidad. El espacio incorpora dos piletas, una de ellas con climatización y otra bajo el concepto de playa. Los nuevos sectores incluyen un área para pole dance, un “punto verde” y una puerta cuyo propósito permanece bajo misterio. El estudio de televisión cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados de pantallas y una capacidad para albergar a más de 650 personas en la tribuna.

Quiénes serán los analistas de este año

El debate sobre lo que ocurre dentro de la casa cuenta con un panel de expertos conformado por Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. Esta edición suma a Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y al último campeón, Santiago Tato Algorta.

El panel de la nueva edición cuenta con integrantes conocidos, pero también presenta incorporaciones Adrian Diaz Bernini - Gentileza Telefe

El especialista Tomás Balmaceda participa como invitado especial. Robertito Funes Ugarte mantiene su lugar al frente de La Noche de los Ex, donde exconcursantes evalúan el desempeño de los nuevos integrantes.

Qué se sabe sobre la filtración de participantes del reality

A pesar del hermetismo de la producción, Mauricio Córdoba, subcampeón de la tercera edición del programa, utilizó su cuenta de TikTok para cuestionar la selección de los participantes que entran al juego.

El actual tatuador de futbolistas aseguró: “Hace dos horas que sé quiénes van a entrar a la casa”. El exparticipante evitó dar nombres específicos para no entorpecer el inicio de la competencia, pero manifestó su descontento con las decisiones de los responsables del casting.

Su posición respecto a esta administración fue tajante: “Esperaba otra cosa con respecto a este Gran Hermano. La decepción que tengo es terrible, pensé que iban para otro lado con esto de los 25 años”, sentenció. Al final de su video, agregó: “Del Moro, si ves esto, tenés familia también... es una cag... lo que están por hacer”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.