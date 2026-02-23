Ver la casa de Gran Hermano 2026 en vivo: cómo seguir online el minuto a minuto hoy

El canal Telefe estrena este lunes a las 22:15 la edición Generación Dorada del programa Gran Hermano. La producción del ciclo televisivo dispone un despliegue técnico para la cobertura total de la convivencia los siete días de la semana. Santiago del Moro conduce la gala de apertura que marca el regreso de la competencia a la pantalla nacional tras cumplir un cuarto de siglo desde su creación.

Cómo seguir online el minuto a minuto de Gran Hermano

Los espectadores disponen de diversas alternativas para ver el reality en tiempo real. La opción principal de acceso gratuito y permanente ocurre a través de las plataformas digitales YouTube y Twitch, donde el espacio Streams Telefe ofrece una cobertura completa.

Gran Hermano Generación Dorada

Los conductores Lucila “Tora” Villar y Fefe Bongiorno encabezan estas transmisiones con reacciones en directo y análisis de lo que sucede dentro de la casa. El programa también estrena un nuevo canal de streaming bajo la conducción de Santiago del Moro con contenido exclusivo y herramientas de interacción para la audiencia.

La señal de aire transmite las galas principales de lunes a jueves a las 22:15. Los usuarios de televisión por cable cuentan con opciones específicas según su proveedor de servicio:

Canal 123 y 1123 en alta definición para los clientes de DirecTV.

Canal 12 en las grillas de Cablevisión y Telecentro.

Canal 10 en la plataforma Flow.

Canales 12 y 1001 en el sistema Telecentro Play.

Santiago del Moro encabeza la gala de apertura de Gran Hermano 2026 este lunes a las 22:15 en Telefe Telefé

Cuándo ingresan los nuevos participantes a la casa

El debut de la temporada ocurre en dos jornadas diferenciadas para presentar a la totalidad de los concursantes. Este lunes 23 de febrero entra el primer grupo de jugadores durante la emisión inicial. El proceso concluye el martes 24 de febrero con la incorporación de los integrantes restantes.

La estructura del juego elimina los tiempos de espera habituales de ediciones anteriores. El conductor del ciclo confirmó: “Una serie de cambios clave en las reglas prometen redefinir la dinámica del juego desde el primer momento”. Esta decisión busca que los integrantes inicien sus estrategias de inmediato y eviten el proceso de acostumbramiento para prolongar la permanencia en el programa.

Los participantes ingresan a la casa en dos etapas consecutivas entre este lunes y el martes Prensa Telefe

Cuáles son las nuevas reglas de Gran Hermano 2026

La casa cuenta con una renovación estética y tecnológica total para conmemorar los 25 años del formato en Argentina. El diseño interior rinde homenaje a la historia del ciclo pero suma elementos inéditos para el desarrollo de las pruebas.

Una de las incorporaciones más llamativas es un nuevo acceso en la zona exterior. Desde la producción explicaron en sus redes sociales: “La Puerta Roja: además de la puerta giratoria, estará esta puerta la mitad del patio. Allí pasarán muchas cosas”.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

El reglamento incorpora herramientas que mantienen a los jugadores en alerta constante. La competencia exige definiciones rápidas y castiga la inactividad dentro de la casa. Los concursantes enfrentan un ambiente de presión desde el primer minuto debido a la cercanía de la gala de eliminación. El programa busca un ritmo dinámico que transforme la experiencia del espectador a través de las múltiples pantallas disponibles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.