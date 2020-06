El parrillero fue el primero en probar el postre de Magalí y al preguntarle cuánto puntaje ponía a su propio lemon pie, la participante se puso a llorar. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2020 • 08:54

Todos los jueves en El gran premio de la cocin a reinan los dulces. Cada participante del equipo rojo y del equipo verde tiene que preparar platos dignos de una refinada pastelería y conquistar a los jueces, Christian Petersen, Mauricio Asta y Felicitas Pizarro.

Los jueves, además, es el día previo a la eliminación así que tanto el equipo rojo como el equipo verde se disputan su lugar en la competencia. Es una jornada compleja porque, como siempre sostienen en el programa, hacer postres es más difícil o, por lo menos, más técnico que realizar otro tipo de comidas.

Si un punto de cocción sale mal, si se corta una crema o alguien se olvida el caramelo en el fuego, el resto del plato será un desastre.

La angustia y llano de Magalí frente al jurado de El gran premio de la cocina. Fuente: LA NACION

Algo así sucedió con el lemon pie de Magalí , integrante del equipo rojo, que a partir de un primer tropezón, el desencadenamiento fue una tragedia y la torta que presentó la hizo llorar frente al jurado.

"Con la filmación de cómo Magalí hizo el lemon pie podemos hacer los diez pasos de cómo no hacer un lemon pie", indicó durísimo Christian Petersen.

"Sí, me olvidé de un ingrediente en la pastelera, el almidón, por estar pensando en la masa y eso me comió ya un montón de tiempo y cuando caí ya era tarde, después tuve que hacer el merengue y me di cuenta de que no se iba a hacer y bueno, nada, lo presenté igual", intentó explicarse la participante.

Sin forma, con el merengue y la pastelera mal hechos, el lemon pie del equipo rojo fue el peor de todos. Fuente: LA NACION

En ese momento, la conductora Carina Zampini , notó que Magalí estaba a punto de llorar por la situación y le pidió al jurado un poco de piedad. "Sé un poco benevolente, ya sabe que le salió mal, que no llegó con lo que tenía que presentar", le dijo al parrillero.

"El lemon pie tiene tres cosas esenciales: la masa, el relleno y el merengue. El merengue acá no está, el relleno está crudo y la masa está muy buena", indicó Petersen con un tono más suave al ver que Magalí no podía dejar de llorar.

"La pastelería es así. Te olvidás de el almidón y todo el resto de las cosas te sale mal. Hay que estar más atentas", sentenció el pastelero Mauricio Asta .