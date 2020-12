Como jurado de El gran premio de la cocina, Christian Petersen lanzó una indirecta a la producción en el medio del programa de este viernes Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de diciembre de 2020 • 08:57

Los viernes de eliminación suelen ser días de corridas y accidentes en El gran premio de la cocina (eltrece). Esta semana, mientras los cocineros estaban arrasando la despensa, los chefs y jurados Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, junto a la conductora, Carina Zampini, dialogaron sobre las formas de los participantes a la hora de buscar sus ingredientes.

"Me parece que están haciendo un desastre en la despensa", aseguró Zampini, mientras se escuchaba el ruido de utensilios golpeándose. "Son las ganas de no irse, hoy se los voy a perdonar", afirmó Petersen. Asta explicó el apuro de los participantes: "Y las ganas de no olvidarse de nada, agarran por demás y rápido".

Pizarro se mostró disgustada por los modos: "Para no olvidarse de nada tienen que estar organizados, no arrasando". Petersen recordó: "Hemos tenido temporadas donde en un momento dicen 'bueno agarro todo lo que está ahí, me llevo toda la despensa'. ¿Está bien eso?".

Zampini se mostró indignada por el desorden y el ruido que provenía de la despensa, y propuso un debate con el jurado que derivó en la confesión de Petersen Crédito: eltrece

Entonces, Pizarro le respondió: "Sí, mientras sean prolijos". Zampini fue más explicativa: "Que traten bien los ingredientes, los alimentos y que saquen todo lo que puedan". Y agregó: "Evidentemente, ya se están notando desde ahora los nervios que tienen, y por supuesto que ningún equipo quiere perder".

Petersen, que suele dar consejos en el programa, dijo: "Está bueno, nadie se quiere ir, es importante eso". Zampini sonrío y le preguntó pícara: "¿Usted se quiere ir?". Petersen le contestó entre risas: "De vacaciones, sí". Zampini cerró el bloque con una sonrisa: "De vacaciones nos vamos a ir yendo todos".