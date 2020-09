La conductora se quebró ante el desplante de Dana, que abandonó el estudio luego de que Damián le ganara la final de El gran premio de la cocina Crédito: eltrece

El final de la octava temporada de El gran premio de la cocina (eltrece), conducido por Carina Zampini, fue emocionante, pero también sorpresivo. Los participantes que se disputaban el premio de $400.000 fueron Dana y Matías, quienes compitieron en una final de cuatro días para conquistar al jurado conformado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Matías Asta.

En la emisión de ayer, primero los jurados dieron sus devoluciones de los platos que les presentaron los participantes, y entregaron sus cuchillos dorados de la jornada. Luego, revelaron los resultados de los cuchillos dorados secretos que guardaron durante los últimos cuatro días. Christian Petersen fue el último en entregar su cuchillo y explicó que la decisión era "angustiante".

Christian Petersen explicó que decidir entre Dana y Matías era "angustiante" Crédito: eltrece

El chef dijo seriamente: "Mi cuchillo de oro es para Matías". Entonces, el estudio se llenó de gritos de emoción, ya que Matías se convertía en ganador por haber sumado la mayor cantidad de cuchillos dorados. "Vamos, la p... que los parió", gritó el campeón. Llamativamente, su compañera de final no lo saludó ni abrazó.

En el plano donde se veía a Matías abrazar a su hermano, también se podía distinguir a Dana caminando con su esposo hacia atrás. Parecía que se iban del estudio. Unos segundos después el ganador recibió un saludo de su pareja vía videollamada, que Zampini acortó para explicar lo que ocurrió con Dana.

"Acaba de pasar algo en El gran premio de la cocina que no pasó en las siete temporadas que tuvimos. La participante que quedó en segundo lugar, que en este caso es Dana, abandonó el estudio. Se fue ella, se fue su marido. No tenemos posibilidad de preguntarles hasta dónde fue el enojo o la angustia porque no la tenemos acá, es una pena enorme", describió compungida la conductora.

A continuación, la voz de Zampini se empezó a entrecortar y se la pudo ver casi llorando: "La verdad es que a mí particularmente me duele, porque de verdad que todo lo que le dijimos durante todos estos meses desde que la conocemos, es que es una gran persona, que la queremos mucho y queríamos que las cosas le salieran tan bien como ella quería".

Dana tuvo días difíciles que se reflejaron en su cara seria y en la poca interacción con la conductora y los jurados. Para finalizar, Zampini habló sinceramente del desplante de Dana: "Nos hubiera encantado que pudiera estar acá, poder hablar con ella, y despedirla como se debe, elegimos entenderla porque a veces hay que ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto que les toca vivir, la respetamos".