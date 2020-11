Carina Zampini, conductora de El gran premio de la cocina, se enojó con dos concursantes por no respetar los tiempos de la devolución Crédito: eltrece

La semifinal de la novena temporada de El gran premio de la cocina se volvió exigente y detallista. Matías, Julián y Santiago compiten para ver quién se lleva el premio mayor y muchas veces tienen que correr en la cocina para llegar a tiempo con las entregas.

El menú planteado para este jueves consistió en espárragos con huevo poché y papas rosti en 25 minutos, bife de carne Wagyu con quinoa cremosa en 50 minutos y un arrollado de merengue con frutillas y crema en 70 minutos. Mientras el jurado finalizaba la devolución de los espárragos, pasó algo que descolocó a Carina Zampini, la conductora del programa.

Santiago ya había recibido las opiniones de los tres jurados, Cristian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta, pero faltaba el cierre del bloque por parte de Zampini. Matías y Julián, apenas Pizarro terminó de hablar y Zampini dijo "bueno", corrieron a sus cocinas. La conductora se indignó y los retó: "¿A dónde van? No, vengan acá. Julián volvé acá. Los dos".

Asta les gritó "insurrectos". Pizarro y Petersen se rieron de los participantes. Por su parte, Matías y Julián volvieron al lado de Santiago, que no se había movido de su lugar. "A los dos, porque él estuvo muy prolijo. ¿Alguno de ustedes escuchó que yo dije que 'cerramos las devoluciones'? No lo dije todavía y hasta que no lo diga no se pueden ir", dijo, enojada, Zampini.

Luego, la conductora se rió y los autorizó a volver a sus estaciones para seguir con la preparación de la carne y del arrollado. "Pobres", agregó Pizarro. "Salen disparados, tienen una ansiedad. Si yo estoy ansiosa que no estoy cocinando, imagino ellos", concluyó la conductora.