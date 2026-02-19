El divertido sketch hecho con IA y lleno de famosos con el que Beto Casella debutó en América

Beto Casella tuvo su esperado debut por la pantalla de América TV y el arranque estuvo marcado por una divertida apertura de tres minutos realizada íntegramente con inteligencia artificial, que sirvió para incluir a muchos personajes icónicos de Bendita (El Nueve), su exprograma de televisión, y varias celebridades de la cultura argentina. De esta manera, BTV inauguró el ciclo con la presencia de personajes como Ricardo Darín, Lali Espósito y Ricardo Fort, entre muchos otros.

El video muestra de arranque a su conductor, quien se sube a una de las típicas camionetas que recorren los barrios porteños con altavoz en búsqueda de objetos, muebles y electrodomésticos usados para comprar. Así, mientras Beto Casella viaja por la Ciudad de Buenos Aires, por las calles aparecen los siguientes personajes: Luis Brandoni en la escena de las tres empanadas de Esperando la Carroza, Any Ventura, “Chino Cirujano”, Gabriel Cartañá, entrevistas históricas de Crónica TV, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Alejandro Fabián Amaya (Kiko de zona sur o “vamo Newell’s”), Violencia Rivas y la mujer que se desmaya en un video que recorrió las redes sociales.

La escena de Luis Brandoni en Esperando la Carroza es, posiblemente, el video más icónico de Bendita Captura América TV

Pero esta fue apenas una parte de la apertura, ya que luego continúa con Mariano Jordan (“gordo ventilador”), Mariela Fernández, Tano Pasman, Agustín Guardis, el adulto mayor de “sos inimputable”, Ricardo Darín y Gastón Pauls en Nueve reinas, Vicky Xipolitakis mientras pilotea un avión, Carmen Barbieri con Fede Bal, Luis Majul y Eduardo Feinmann, Franco Colapinto, Luisa Albinoni y su frase “tengo las bolas llenas”, Pachu Peña como Jürgen Klinsmann, Juan Carlos Batman y el icónico champagne con la frase “Viva Perón”, Franco Casella, Enzo Aguilar, Leo Raff, la oveja Oscar y muchos más.

Ricardo Darín y Gastón Pauls protagonizaron Nueve reinas y la película dejó muchas escenas fundamentales para Bendita Captura América TV

El momento con los personajes más reconocidos llegó al final, con Alf, Vince McMahon, Mariano De la Canal como el Fan de Wanda Nara, el Indio Solari, Charly García, Jacobo Winograd, Zaira y Wanda Nara, Aníbal Pachano, Javier Bazterrica -conocido popularmente como el Gigoló-, el video viral del champagne mal abierto, Pedro Rosemblat y Lali Espósito, Mariano Flax, Mauro Szeta, Ricardo Canaletti y Ricardo Fort. Así, realizaron un viaje donde presentaron a todo su panel y aprovecharon para incorporar memes icónicos de los 20 años de Bendita.

Ricardo Fort, una de las figuras más populares de la cultura argentina, cerró el video de apertura de BTV Captura América TV

El nuevo panel de Beto Casella está integrado por Any Ventura, Agustín Guardis, Alejandra Maglietti, Walter Queijeiro, Franco Casella, Mariano Flax (locutor), Aníbal Pachano, Gabriel Cartañá, Enzo Aguilar y Mariela Fernández. De esta manera, quedó demostrado que el conductor consiguió llevarse a gran parte de los compañeros que tuvo en El Nueve e incorporó pocas novedades para su primera temporada en América TV. Sin embargo, una particularidad fue la ausencia de Joe Fernández, ya que se creía que iba a estar en el ciclo, pero habría sido apartado luego de la reciente polémica que se generó tras sus dichos homofóbicos en el programa de radio del conductor.

La apertura musical de BTV

Luego de unos breves minutos de conversación, Beto Casella reveló que el panel de BTV se encargó de grabar la cortina musical de lo que será esta primera temporada del programa.

Para esta ocasión, optaron por realizar un cover del reconocido tema Felicidad del dúo italiano Al Bano & Romina Power, lanzado en 1982. Así, todos los integrantes de BTV participaron de la grabación y mostraron un detrás de escena de lo que fue ese curioso momento.