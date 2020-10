Matías, participante del reality culinario, ante el desafío de un compañero, presentó este viernes una pasta amasada y servida con salsa carbonara casera en apenas 9 minutos Crédito: eltrece

En la última emisión de El gran premio de la cocina (eltrece), el reality culinario conducido por Carina Zampini, la temática del día fue "todo pasta". Los participantes tuvieron que amasar a contrarreloj para llegar con las entregas. La primera consigna, que le tocó a Matías y Gustavo, fue hacer tres platos de pasta con salsa carbonara en 20 minutos. La producción les facilitó pasta seca en la despensa para que puedan lograr el desafío.

Gustavo decidió amasar y hacer sus propios fideos. Matías, por su parte, había elegido ir por el camino seguro de la pasta seca. En el medio de la tarea, el jurado Christian Petersen y el coconductor Juan Marconi pasaron a ver cómo estaban los cocineros. "¿Cómo que Gustavo se la juega y él no, que tiene inmunidad?", lo desafió Marconi. Matías había ganado el viernes anterior ese beneficio, que lo salva de ser eliminado por una semana.

Ya llevaban 10 minutos cocinando cuando Matías aceptó el desafío de amasar la pasta. Marconi le propuso, al pasar, que sea de color. "Hay cocineros que acá ante un problema contestan 'no hay tiempo, está mal la receta, no sé qué paso'. Y hay otros cocineros que van para adelante y me encanta la gente que va siempre para adelante", dijo Petersen.

El jurado celebró la hazaña, pero criticaron la salsa: quedó líquida Crédito: eltrece

Finalmente, se cumplieron los 20 minutos y ambos participantes llegaron con los platos terminados a la zona de degustación. "Mati, vos resolviste hacer la pasta casera porque sabías que Gustavo había arrancado por ahí, ¿no?", le preguntó Zampini al participante. "Me desafiaron", respondió Matías. "Y a vos te encantan los desafíos", aseguró la conductora.

Los jurados Petersen, Mauricio Asta y Felicitas Pizarro probaron primero la pasta de Gustavo y lo felicitaron. Según ellos, el cocinero es especialista en este tipo de comidas. Luego llegó el turno de Matías.

"Mati, en principio por lo que se ve fuiste muy rápido en resolver un desafío. Me gusta mucho el color verde que le impregnaste a la pasta. A grandes rasgos, la crema quedó un poco líquida, por ahí los minutos en aceptar el desafío. Te falló en la cremosidad. Muy rica la pasta, fácil, suave de comer", sentenció Petersen.

La conductora se mostró sorprendida por la performance en la cocina de Matías y pidió "uno como él" Crédito: eltrece

"Mati, cuando pasaron por ahí no sé cuántos minutos iban que te picaron para que hagas esto de color", le dijo Pizarro. "A los 11 minutos empecé a amasar", replicó Matías. Pizarro agregó: "Y está buenísimo ver que toman un desafío. Ya sé que tenés la inmunidad, pero Gustavo no la tiene y me gusta verlos desafiarse y aceptarlo".

Sobre la pasta, expresó: "No quedó la emulsión y eso se nota, la pasta está al dente y está rica, sabrosa, está picante con la pimienta y la panceta, pero faltó que sea una carbonara".

Zampini se mostró sorprendida por la hazaña: "¿Dijiste que empezaste a amasar a los 11 minutos, o sea, que hiciste una pasta casera en 9 minutos?". Matías le respondió que "más o menos". La conductora cerró el momento entre risas: "Quiero uno como Matías".