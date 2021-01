El jurado se mostró indignado ayer en el reality culinario por el repulgue que le hizo un participante a su tarta Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 10:18

Roberto Petersen se encuentra reemplazando a su hermano Christian en el jurado de El gran premio de la cocina (eltrece) y no se queda atrás en cuánto a exigencia en comparación a su hermano.

Este viernes el jurado destrozó a Nicolás, del equipo rojo, que presentó una tarta pascualina. Petersen la probó y fue detallista: "Tenemos un pequeño problema con la humedad de la acelga, me parece que te faltó escurrirla un poco más porque ya se ve el agua que largó. Me gustó que hayan querido emplatarla y que tenga una ensalada al lado".

Nicolás presentó una tarta pascualina que no convenció al jurado Crédito: eltrece

Y agregó en tono serio: "Tengo un par de cosas para decirte de la tarta. Una, que el cierre del borde contenedor de la tarta es como de primer grado, me hubiera gustado ver un borde un poco más lindo, estético en la masa". Carina Zampini, la conductora del programa, aclaró que el jurado se estaba refiriendo al "repulgue".

Nicolás lo miraba atento y expectante. Petersen explicó que el problema es la "terminación de la tarta". Luego continuó con su crítica: "Está un poco salada. La ensalada me parece que suma, el ananá con la espinaca me parece que está un poco de más. Consejo, cuando le ponen el morrón arriba de algo, a mí me suena que se sacan una decoración que no es la del plato, es un poco vieja escuela que no funciona. Me parece que llegaron bien de tiempo, es correcta, el sabor no me enloqueció".