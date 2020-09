El pastelero le regaló una torta a Zampini en la última emisión del concurso de cocina y ella contó que es el primer jurado que tiene ese gesto con ella Crédito: eltrece

En cada emisión del reality de cocina, que acaba de comenzar su novena temporada, siempre hay espacio para las emociones y para festejar los acontecimientos más importantes de la vida privada de los participantes.

Esta vez le tocó a la conductora, Carina Zampini, que cumplió años el sábado pasado, y que sus compañeros de El gran premio de la cocina, el coconductor Juan Marconi, la chef Felicitas Pizarro, el pastelero Mauricio Asta y el cocinero Christian Petersen quisieron homenajear.

"¿Te pensás que nosotros nos olvidamos?", dijo Marconi mientras arrastraba un carrito con una torta de chocolate con una vela bengala encendida, mientras sonaba de fondo la versión tradicional de la canción para celebrar los natalicios. Entonces, Zampini contó que cumplió 45 años y no pudo esconder la sonrisa: "Gracias a todos, yo cumplí años el sábado y no tuvimos oportunidad de cantar el feliz cumpleaños".

Zampini se mostró sorprendida por la sorpresa de Asta Crédito: eltrece

Marconi habló de la organización de la sorpresa: "La torta la hizo el señor Mauri Asta". La conductora se mostró sorprendida. "Serrucho Mauri", le gritó Petersen haciendo referencia a un epíteto que utilizan junto a Pizarro para bromear al pastelero. "Mucho chocolate, chocolate como nunca", dijo Asta sobre la torta que le dedicó a Zampini.

Luego, la conductora le tiró "un palito" a los demás jurados: "Te ganaste mi corazón Mauri porque en las ocho temporadas que llevamos ninguno de los otros dos señores del jurado me han traído una torta". Pizarro levantó el guante y respondió: "No somos olfas, no queremos mezclar".