Carina Zampini no se guarda nada y confesó un particular gusto sobre los hombres

31 de diciembre de 2020 • 16:24

Carina Zampini, la conductora de El gran premio de la cocina, ciclo que se transmite de lunes a viernes por "eltrece", no se guarda nada. En medio de la devolución del jurado al equipo verde, confesó un particular gusto sobre los hombres. "Hablemos de los abogados en tribunales que van tan bien vestidos, para quién van", comenzó preguntando Christian Petersen.

"Para todas nosotras, para los que lo ven en el colectivo, en el auto, caminando. Para todos y todas obvio", contestó la conductora. "Fueron cambiando las modas igual, ya un poco la formalidad ya entra en desuso", contestó Martín, el participante del verde que, además de ser cocinero amateur, es abogado.

"Igual, a mi me pasa, no sé Feli vos qué opinas. A mi en lo particular me encanta el hombre trajeado, pero un hombre que está trajeado todos los días porque va a trabajar la verdad que me gusta cuando se ponen un joggin", confesó Zampini. "Desnudo te gusta", lanzó entre risas la presidenta del jurado.

"Ahora con un desnudo andando por la calle no me voy a enganchar", le retrucó Carina y estallaron las risas en el piso. "No se puede hablar de nada con ustedes porque enseguida se desborda", concluyó.