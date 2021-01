El participante de El gran premio de la cocina se llevó la mayoría de los ingredientes que necesitaban sus compañeros y fue increpado por los conductores Carina Zampini y Juan Marconi Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2021 • 11:20

En El gran premio de la cocina hay un código tácito entre los participantes de no acaparar todos los ingredientes de la despensa para no perjudicar al resto. La única excepción es para quien entra último, que puede sacar lo que quiera incluyendo aquello que otros se olvidaron para poder ayudarlos, ya que a la despensa se entra una única vez.

El último programa del certamen fue un "jueves dulce". Por lo general, las preparaciones de pastelería ponen nerviosos a los cocineros, por ser más complejas y requerir mucha técnica. Los conductores del ciclo, Carina Zampini y Juan Marconi, notaron que los concursantes se estaban quejando luego de haber pasado por el almacén. "Difícil la despensa hoy, hay conflictos, hay enojos, hay indignación", señaló Marconi.

"Lo que vi, Juan, es que Julián arrasó con muchas cosas en la despensa. Por ejemplo, el chocolate que lo necesita él, pero además lo necesitan otros cocineros", explicó la conductora mientras la cámara enfocaba a Martín, otro de los participantes, con evidente cara de enojo. "Agarraste todo el chocolate que había en la despensa, no uno o dos", le dijo Marconi a Julián. Luego, Zampini lo increpó: "¿Por qué lo hiciste, Juli?".

Muy serio, se excusó: "La verdad es que fue sin querer, muchas cosas para pensar, agarrar. Es la primera réplica que hago, entré tarde a la despensa porque pensé que iba último, acostumbrado que la réplica es el plato de los 80 minutos. Entonces me metí, no pensé, agarré todo lo que pude no con la con la idea de perjudicar a nadie. De hecho, le acabo de decir que le voy a dar las cosas, las agarré simplemente del apuro".

La canasta de Julián estaba llena de ingredientes, sobre todo del conflictivo chocolate. Zampini echó leña al fuego: "Esto lo van a tener que conversar entre ustedes ya fuera del programa: qué cosas, qué consecuencias genera esto, porque después Martín tiene en su tiempo de cocina ir a pedir lo que no tiene, o Laura, o Erica, o quien sea. Cosas que ya tienen que resolver entre ustedes, cocineros". Para cerrar, la conductora aseguró que el clima en el estudio se había puesto "un poco raro".