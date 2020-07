El gran premio: el comentario de Christian Petersen que molestó a Mauricio Asta

El pastelero Mauricio Asta nuevamente se ofendió con Petersen ante una corrección errónea. Fuente: LA NACION

El prestigioso jurado de El gran premio de la cocina ya tiene mucha confianza entre ellos y programa a programa sorprende con sus comentarios, peleas y bromas. Este martes el desafío incluyó platos regionales, de la cocina correntina, y a la hora de la degustación hubo comentarios de lo más picantes.

Es que los participantes del equipo rojo y verde tuvieron que preparar cuatro platos típicos de esa provincia con sus sabores y sus texturas, pero no eran recetas fáciles. Mbeyu relleno, pacú a la plancha con puré de zapallo y harina de maíz y mbaipy con mandioca frita y un postre con sabor a yerba mate fueron los objetivos.

Estos platos, de origen correntino y paraguayo, se preparan con ingredientes que no todos los participantes habían usado, lo que hizo más complejo aún el desafío.

Mientras los participantes se preparaban para comenzar a cocinar, el jurado, integrado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta debatía las formas y las complejidades de cada una de las preparaciones.

"El mbeyu es como un tostado de pan árabe con jamón y queso", indicó Asta que intentaba explicarle a la conductora del programa cómo lucía esta preparación típica correntina. "Si te escuchara un correntino, te mata", le respondió Petersen al comparar ese plato con un simple tostado.

"Me refería figurativamente, por cómo se ve, se ve como un pan árabe", retrucó el pastelero ya molesto por la intervención de su colega. En ese instante, la conductora Carina Zampini se metió en la discusión para defender a Asta y dijo: "No sea así, Mauri intentaba explicar cómo luce, no dijo que es igual", le retrucó a Petersen.

"Ahhh, perdón, perdón Mauri, no quise corregirte", se disculpó Petersen tras darse cuenta de su error pero Asta ya estaba enojado y no lo perdonó. "No, no, ahora ya estoy ofendido", sostuvo entre risas.