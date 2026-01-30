En qué plataformas se pueden ver Mi pobre angelito, Beetlejuice y The Last of Us, tres grandes éxitos de Catherine O’Hara

La actriz canadiense murió a los 71 años, luego de una breve enfermedad; algunas de sus series y películas más populares están disponibles en streaming
- 3 minutos de lectura'
Catherine O’Hara murió a los 71 años en su casa de Los Ángeles, luego de una breve enfermedad, según confirmó AP. La noticia generó conmoción a nivel mundial, ya que la actriz formó parte de varios grandes éxitos que se robaron el corazón de fanáticos de todas las edades. Entre sus trabajos más destacados aparecen Mi pobre angelito (Home Alone), Beetlejuice y The Last of Us, aunque hay muchas otras producciones que tuvieron como protagonista a la actriz canadiense y también se encuentran disponibles en distintas plataformas de streaming.
En primer lugar, se destaca su participación en Mi pobre angelito, tanto en la primera (1990) como en la segunda película (1992), donde interpretó a Kate McCallister, la madre del protagonista, Kevin (Macaulay Culkin). Ambas se encuentran únicamente en Disney+, plataforma que tiene tres planes distintos: $9.999 (Estándar con anuncios), $12.299 (Estándar) o $18.399 (Premium), todas por mes.
Dos años antes de su debut como la madre de Kevin McCallister interpretó a la excéntrica Delia Deetz en Beetlejuice (1988). Tras una larga espera por parte de los fanáticos de la película de Tim Burton, llegó la secuela titulada Beetlejuice Beetlejuice (2024) y las dos producciones están en exclusivas en HBO Max. En este caso también hay tres planes: $7.390 (Básico con anuncios), $9.590 (Estándar) o $11.490 (Platino).
En último lugar está la segunda temporada de The Last of Us, que fue su última participación en una serie o película, aunque la actriz también formó parte del documental John Candy: I Like Me. En la producción protagonizada por Pedro Pascal, tuvo un rol secundario, pero significativo para el personaje de Joel Miller. Su papel, Gail Lynden, es una terapeuta que perdió a su marido y que atiende al personaje de Joel, a quien internamente le guarda rencor. Al igual que las películas de Beetlejuice, está disponible únicamente en la plataforma HBO Max.
Otros éxitos de Catherine O’Hara en el streaming
Netflix
- Vecinos invasores (2006): película animada. Interpretó a Penny.
- Skylanders Academy (2016-2018): serie animada. Interpretó a Kaossandra.
- Los héroes del apocalipsis (2019-2020): serie animada. Interpretó a Skaelka.
- Extintos (2021): película animada. Interpretó a Alma.
- El negocio del dolor o Pain Hustlers (2023): película. Interpretó a Jackie.
HBO Max
- Monster House: La casa de los sustos (2006): película animada. Interpretó a Sra. Walters.
- Temple Grandin (2010): película. Interpretó a Ann.
- The Wild Robot (2024): película animada. Interpretó a Pinktail.
Disney+
- El extraño mundo de Jack (1993): película animada. Interpretó a Sally y Shock.
- Chicken Little (2005): película animada. Interpretó a Tina.
- Tierra de osos 2 (2006): película animada. Interpretó a Kata.
- Frankenweenie (2012): película animada. Interpretó a Susan Frankenstein y dos papeles pequeños.
- Elementos (2023): película animada. Interpretó a Brook Ripple.
Amazon Prime Video
- Glenn Martin, DDS (2009–2011): serie animada. Interpretó a Jackie Robinson Martin.
Apple TV
- The Completely Mental Misadventures of Ed Grimley (1988): serie animada. Interpretó a Miss Malone.
- Los locos Addams (2019): película animada. Interpretó a Abuela Frump.
- Argylle: agente secreto (2024): película. Interpretó a Ruth.
- The Studio (2025): serie coprotagonizada junto a Seth Rogen. Interpretó a Patty Leigh.
