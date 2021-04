El gran premio de la cocina: el grito de Carina Zampini tras sufrir un percance en vivo

Este martes en El gran premio de la cocina, el reality culinario que se emite por eltrece, Carina Zampini protagonizó un divertido blooper con una de las participantes. La reacción de la conductora del ciclo en el momento del incidente hizo tentar de risa a uno de los miembros del jurado.

Christian Petersen anunció cuál era la misión especial de la jornada: “Quien exprima la mayor cantidad de jugo de limón en 30 segundos gana el desafío del día y se lleva el comodín”. En el apuro y la ansiedad por ganar, se le cayó el tarro a Venu y se volcó todo el limón que había exprimido.

¿Lo peor? Cayó encima de Zampini, quien no pudo evitar pegar un grito. La participante se mostró consternada: “Más que nada por vos, ¿estás bien? Porque yo ya perdí”, le dijo.

“No, corazón no pasa nada, me tomó por sorpresa. No pasa nada, me da pena que se te cayó”, le contestó la conductora. Al instante, Mauricio Asta se acercó a las mesas para chequear qué participante había ganado y llegó tentado de la risa por el incidente.

LA NACION