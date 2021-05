El gran premio de la cocina: el picante cruce entre dos participantes en plena entrega

Comenzó una nueva temporada de El gran premio de la cocina, programa que conduce Carina Zampini por eltrece, y lejos de reinar la buena onda, la tensión se hizo presente. Es que los participantes se están conociendo y los cruces son inevitables. En esta oportunidad, Daniel -del equipo verde- opinó sobre el plato de Gonzalo, su compañero del equipo rojo.

Mientras el jurado le daba la devolución y Gonzalo contaba cada detalle de su entrega, su contrincante no dejaba de hacer gestos. Por este motivo, Carina le preguntó por qué estaba diciendo que “no” con su cabeza. “Perdón que te interrumpo Robert, pero me llamó la atención que mientras Gonza explicaba su preparación, Dani negaba con la cabeza”, señaló.

“Yo también jugué con la creatividad, pero la empanada la respeté. Me parece que ponerle vino blanco a una empanada se va de tema completamente”, le dijo Daniel a Gonzalo frente a frente. Y el participante del equipo rojo fue tajante: “No hay cosa más argentina que el vino”.

Pero no quedó ahí. “Sí, para tomarlo con una empanada, no para ponerle adentro”, manifestó Daniel. “Bien, gracias por su devolución señor. ¿Cari podemos conseguir una silla para él?”, retrucó Gonzalo, con ironía. La situación se volvió tensa y el jurado tomó la palabra para poner paños fríos. Aclaró que en el reality -lo que importaba- era que presenten un buen plato y no estos idas y vueltas.

LA NACION