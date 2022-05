El guiño casi imperceptible de Stranger Things 4 a un clásico del cine que pocos notaron en el primer capítulo

La espera terminó. El 27 de mayo por la madrugada se estrenó en la Argentina Stranger Things 4. La serie creada por los hermanos Matt y Ross Dufner regresa con más misterio y aventuras para los protagonistas que -ya lejos de los niños que supieron ser- entran en la adolescencia con todo lo que eso significa. Uno de los tantos motivos por los que la ficción logró a lo largo de todas sus temporadas captar la atención de miles de fans en todo el mundo fue por su ambientación ochentosa, que va desde los looks hasta la musicalización, y que también incluyó muchos guiños al mundo del cine.

En esta nueva entrega eso se mantuvo vigente y ya en el primer capítulo un sutil detalle en una escena que homenajea a un clásico de la pantalla grande fue celebrado por los fans.

Al igual que en la tercera temporada donde Dustin (Gaten Matarazzo) y su novia Suzie cantaron el clásico “Never Ending Story” que hizo emocionar a más de un nostálgico, el inicio de la cuarta temporada tuvo un guiño explícito hacia una de las películas más famosas de Steven Spielberg.

Duftin en una escena de la temporada 3 de Stranger Things (Foto: Captura de video)

Mirar la serie para muchos es también recordar típicas cosas de los ‘80 y por eso, además de seguir la trama y enterarse a qué se enfrentarán ahora los personajes en Hawkins (Indiana), hay quienes prestan mayor atención a las ambientaciones e intentan que no se les escape ningún detalle.

Primer trailer de la temporada cuatro de Stranger Things

Una escena del primer capítulo muestra cómo por una situación particular, Duftin llama a su amigo Steve (Joe Keery) -que ahora trabaja en un videoclub- desde un teléfono público de la escuela para pedirle un favor. Si bien la comunicación dura pocos segundos, son suficientes para que el espectador se percate de un detalle.

En la secuencia se ve que, en un costado de la cabina está escrito en fibrón color rojo la frase “E.T phone home” (E.T. llamar a casa) del clásico film E.T., El extraterrestre.

Una de las escenas del primer capítulo de la cuarta temporada de Stranger Things 4 (Foto: Captura de video)

E.T. se estrenó en 1982 (cuatro años antes del año en que transcurre la nueva temporada) y se volvió un clásico infantil indiscutible. Con las actuaciones de Henry Thomas y una muy pequeña Drew Barrymore, cuenta la historia de la amistad entre un niño y un extraterrestre que quedó abandonado en la Tierra cuando su nave lo olvidó.

El guiño de Stranger Things 4 a E.T. (Foto: Captura de video)

Con el miedo de estar en un lugar desconocido, se topa con este pequeño que lo esconde en su casa y que, junto a sus hermanos, intentarán hacer todo lo posible para que regrese a su hogar antes de ser encontrado por las autoridades.

En una inolvidable escena, el entrañable extraterrestre señala con el dedo hacia una ventana y repite la frase “E.T. phone calla”, lo que le da la pauta a su amigo que lo que más anhela es reunirse con los suyos. En medio de una gran aventura, lo ayudará a lograrlo.

Una escena de E.T., El extraterrestre (Foto: Archivo)

Claro está que al ser Stranger Things una serie ambientada en una época particular que busca crear cierta atmósfera nostálgica, no solo hace mención a La historia sin fin y a E.T., sino a muchos otros films.

El guiño de Stranger Things a Los Cazafantasmas (Foto: Archivo)

Las vidas de Eleven, Will, Mike, Duftin, Lucas, Nancy, Steve, Max, Hopper y Murray (entre otros tantos personajes) también están marcadas por Los Goonies; Ghostbusters (Los cazafantasmas); Stand by Me (Cuenta conmigo) y una decena de clásicos más, los cuales son más que celebrados no solo por los fans de la serie sino también por los que consideran que los ‘80 fueron sin dudas la mejor de las décadas.