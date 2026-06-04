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El guiño mundialista de Antonela Roccuzzo que dejó a todos sin palabras

En la previa del Mundial, la rosarina hizo un posteo en Instagram que hizo que los fanáticos rememoraran lo ocurrido en Qatar

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Anto Roccuzzo se lució con un look deportivo que incluyó un guiño a la selección argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)
Anto Roccuzzo se lució con un look deportivo que incluyó un guiño a la selección argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Falta una semana para el comienzo del Mundial 2026 y 12 días para que la Argentina debute frente a Argelia por el Grupo J. La emoción crece minuto a minuto y hay una gran expectativa por lo que pueda ocurrir no solo en el campo de juego, sino también afuera. Y es que los campeones del mundo no estarán solos, sino acompañados por sus familias. Y, como no podría ser de otra manera, Lionel Messi tendrá, seguramente en un palco VIP, a su mujer Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Pero lo que sorprendió a todos es que, en la previa, la rosarina hizo un posteo en Instagram con un guiño mundialista que dejó a todos atónitos.

Como embajadora de una reconocida marca deportiva, Roccuzzo modeló un nuevo conjunto de entrenamiento de tres piezas compuesto por un top deportivo y un set de crop top de manga larga y calza de tiro alto.

Anto Roccuzzo y su posteo en la previa del debut de Argentina en el Mundial
Anto Roccuzzo y su posteo en la previa del debut de Argentina en el Mundial

Lo llamativo fue el color: un estampado de serpiente color violeta. ¿Les recuerda a algo?

En la previa del Mundial, Antonela Roccuzzo se lució con un set deportivo violeta, el mismo color de la camiseta que usó en Qatar (Foto: Instagram @adidastraining)
En la previa del Mundial, Antonela Roccuzzo se lució con un set deportivo violeta, el mismo color de la camiseta que usó en Qatar (Foto: Instagram @adidastraining)

Durante los siete partidos que la selección argentina jugó en el Mundial de Qatar, la primera dama del fútbol respetó la misma cábala: vestirse con la camiseta alternativa del equipo que, en ese momento, era justamente violeta. Sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, también vistieron con ese uniforme.

La foto que tendría Anto Roccuzzo como fondo de pantalla (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)
La foto que tendría Anto Roccuzzo como fondo de pantalla (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Si bien esta vez el conjunto alternativo es negro y azul —y el equipo lo usará en el partido frente a Jordania—, volver a ver a Roccuzzo con los colores que usó cuando la Argentina levantó la Copa del Mundo entusiasmó aún más a los hinchas.

Anto Roccuzzo deslumbró con su look violeta previo al Mundial
Anto Roccuzzo deslumbró con su look violeta previo al Mundial

El conjunto de Lionel Scaloni debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas contra Argelia por el Grupo J. El segundo partido es frente a Austria el lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y el tercero el sábado 27 a las 23 (hora argentina) ante Jordania, también en el mencionado estadio de Texas.

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