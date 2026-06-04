El guiño mundialista de Antonela Roccuzzo que dejó a todos sin palabras

Falta una semana para el comienzo del Mundial 2026 y 12 días para que la Argentina debute frente a Argelia por el Grupo J. La emoción crece minuto a minuto y hay una gran expectativa por lo que pueda ocurrir no solo en el campo de juego, sino también afuera. Y es que los campeones del mundo no estarán solos, sino acompañados por sus familias. Y, como no podría ser de otra manera, Lionel Messi tendrá, seguramente en un palco VIP, a su mujer Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Pero lo que sorprendió a todos es que, en la previa, la rosarina hizo un posteo en Instagram con un guiño mundialista que dejó a todos atónitos.

Como embajadora de una reconocida marca deportiva, Roccuzzo modeló un nuevo conjunto de entrenamiento de tres piezas compuesto por un top deportivo y un set de crop top de manga larga y calza de tiro alto.

Anto Roccuzzo y su posteo en la previa del debut de Argentina en el Mundial

Lo llamativo fue el color: un estampado de serpiente color violeta. ¿Les recuerda a algo?

En la previa del Mundial, Antonela Roccuzzo se lució con un set deportivo violeta, el mismo color de la camiseta que usó en Qatar (Foto: Instagram @adidastraining)

Durante los siete partidos que la selección argentina jugó en el Mundial de Qatar, la primera dama del fútbol respetó la misma cábala: vestirse con la camiseta alternativa del equipo que, en ese momento, era justamente violeta. Sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, también vistieron con ese uniforme.

La foto que tendría Anto Roccuzzo como fondo de pantalla (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Si bien esta vez el conjunto alternativo es negro y azul —y el equipo lo usará en el partido frente a Jordania—, volver a ver a Roccuzzo con los colores que usó cuando la Argentina levantó la Copa del Mundo entusiasmó aún más a los hinchas.

Anto Roccuzzo deslumbró con su look violeta previo al Mundial

El conjunto de Lionel Scaloni debuta en el Mundial 2026 el 16 de junio a las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas contra Argelia por el Grupo J. El segundo partido es frente a Austria el lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas y el tercero el sábado 27 a las 23 (hora argentina) ante Jordania, también en el mencionado estadio de Texas.