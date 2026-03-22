Antonela Roccuzzo mostró lo grande que está Thiago Messi y dejó a todos mudos
La rosarina publicó una imagen en Instagram de su hijo mayor, quien cumplió 13 años el pasado noviembre
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Antonela Roccuzzo, en su cuenta de Instagram, mostró una foto de Thiago Messi, el hijo más grande de la familia, y sorprendió a todos por su apariencia.
Tras cumplir 13 años en el mes de noviembre, el adolescente atraviesa su vida como jugador de la Academia de Inter Miami y así lo refleja la foto que se hizo viral: sentado en el banco de suplentes, con la camiseta alternativa de Las Garzas.
La modelo y empresaria rosarina se encargó, una vez más, de mostrar el crecimiento de sus hijos como es el caso de Thiago, quien sigue los pasos de su papá Lionel y aspira, en un futuro, a ser futbolista profesional.
Con un emoji de un corazón de color blanco, en referencia al cariño que le tiene a su hijo, Roccuzzo viralizó esta imagen que parecería ser después de un partido o entrenamiento con las categorías formativas del Inter Miami.
Por otra parte, hace algunos días, la propia Antonela, en sus redes sociales, también festejó el cumpleaños de Ciro, el hijo menor, con una serie de imágenes que también muestran el crecimiento del pequeño que sigue los pasos de Thiago y Mateo al jugar en el club estadounidense.
“Feliz cumple bebé. Ya son 8 años viéndote crecer. ¡Estamos muy orgullosos de vos Ciro! Te amamos mucho", deslizó la rosarina, emocionada por el paso del tiempo. Como ocurre en cada publicación familiar, la figura de Lionel Messi se erige por sobre el resto y se lleva todos los flashes por su sencillez y estilo.
Al ser una familia muy querida por las celebridades, el menor de los Messi recibió saludos de Jorgelina Cardoso, Bizarrap, entre otras personas que se alegraron por una nueva vuelta al sol.
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