escuchar

El 11 de diciembre de este año se cumplirán cuatro años de la muerte de Carlín Calvo. Tras una serie de accidentes cerebrovasculares, el recordado actor había ido perdiendo su movilidad y, pese a que realizó varios tratamientos para recuperarse, en 2010 sufrió otro ACV que le dejó secuelas más severas, como la imposibilidad de leer y escribir.

Ahora, Facundo Calvo, el hijo mayor del recordado actor, abrió su corazón y contó cómo transitó la enfermedad y la muerte de su padre, quien murió a los 67 años. Además, agradeció el tiempo que pasó con él y dijo que cuando se fue de este mundo “sintió más paz que dolor”.

Facundo Calvo habló con Tomás Dente sobre la enfermedad y los últimos días de su padre (Foto: captura TV)

“Después de haberlo acompañado tantos años con su enfermedad, la vida me enseñó a bancar lo bueno y lo malo, porque desde los diez que estuvo mal y yo agradezco no haberlo perdido en ese momento porque después de eso hubo años también muy lindos”, dijo el joven de 25 años en diálogo con Tomás Dente en Entre Nos (Canal Net).

Al recordar aquel difícil momento de su vida, reflexionó: “Yo era quizás más el papá de él en algún punto, pero disfrutamos de muchas cosas juntos, como el Mundial, por ejemplo. Me ayudó a bancar lo bueno y lo malo, creo, para convivir con las dos cosas”.

A partir del triste desenlace de quien interpretó, entre otras producciones recordadas, La Banda del Golden Rocket, dijo que desde aquel entonces no le tiene miedo a la muerte y valora más las pequeñas cosas de la vida. “No le tengo miedo a la muerte, siento que por suerte las veces que estuve cerca de eso, no sé si es una manera mía de negación, pero sinceramente me pasa que trato de verlo como que es la vida, de apreciar lo bueno de lo que me dieron esas personas que se fueron, como por ejemplo, mis tíos abuelos y mi viejo”, señaló.

Facu Calvo se dedica a la actuación desde 2019, un año antes de la muerte de su padre (Foto: Instagram/@facu_calvo)

Cuando el conductor le consultó en qué cosas se siente identificado con el protagonista de varios éxitos televisivos, expresó: “Creo que tengo el timing de la comedia que él tenía, es lo que me sale naturalmente y que me siento bien”. Además, dijo que algo que le quedó pendiente con su padre era que él lo viera actuar, ya que Facundo se inició en el mundo artístico en 2019, cuando el cuadro de Carlín era irreversible.

Facundo consideró que la muerte de su papá lo hizo aún más fuerte. “Fue como sentir más paz que dolor, porque siento que a él le hizo bien, siento que él ya quería eso. Trato de ver a la muerte siempre como es la vida, obviamente que si es de golpe lo voy a sufrir un montón, pero por suerte los casos de muerte que viví es como que se veían venir”, relató.

Antes de terminar, Dente le consultó si sentía la presencia de Carlín entre ellos. En ese momento, Facu miró hacia arriba y contestó: “Yo creo que sí”.

El día de la muerte de Carlín Calvo, Facundo había escrito un mensaje que emocionó a todos los seguidores del querido actor. “Bueno, viejito, llegó el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida, que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre”, comenzó escribiendo Facu, en su cuenta de Instagram, en donde acumula poco más de 20.000 seguidores.

El conmovedor posteo de Facu Calvo sobre la muerte de su padre (Foto: Instagram/@facu_calvo)

Y completó: “Sé que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mí. ¡Te amo, papoto!”.