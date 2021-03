Pablo Rago, sobre la muerte de Carlín Calvo: “Fue un golpe muy duro”

“Pasamos tantas cosas juntos... ¡Tantas emociones! ¡Nos divertimos y nos peleamos como chicos tantos años! Aprendí mucho de vos. ¡Que tengas un buen viaje querido amigo!”, con esas palabras, Pablo Rago despidió en las redes sociales a su gran socio televisivo, Carlos Calvo, con quien protagonizó uno de los programas más exitosos de la televisión argentina, Amigos son los amigos.

Este sábado, en diálogo con el ciclo Cine argentino, de CNN Radio, Rago ahondó en el tema y reveló cómo recibió la triste noticia. “La muerte de Carlín la viví muy mal. El día que murió, fue una contradicción porque fue el día que Vito, mi hijo, terminó el secundario, así que tuve una mezcla de sensaciones”, señaló.

A su vez, explicó por qué no quiso dar declaraciones en los días siguientes al deceso. “En ese momento no me sentía bien para hablar. Lo conocía mucho a Carlín. Fue un golpe muy duro, porque uno nunca está listo para la despedida de alguien”. Y, refiriéndose a la relación que mantuvieron a lo largo de los años, insistió: “Siempre nos llevamos como dos chicos, nos divertíamos y nos peleábamos mucho”.

El actor indicó, además, que 2020 fue un año muy duro en lo personal, pero que este año está viviendo nuevos desafíos. “Estoy compartiendo mucho tiempo con Vito, que tiene 18 años. Además, durante la pandemia estamos arrancando la fundación de una nueva familia con mi novia”, explicó.

“Ella se llama Tamara, y es una apuesta la de estar junto a ella y a su hijo. Perdimos a mi suegro en medio de la pandemia, por eso fue un año muy difícil”, agregó.

Rago, además, se mostró feliz por la reapertura de los cines. “Estoy muy contento de que el cine vuelva a abrir sus puertas. Estábamos perdiendo la experiencia de compartir las reacciones de los espectadores. Ojalá la gente se anime a volver”, deseó.

El actor bromeó, además, con el mito que dice que si él participa de la película argentina candidata a los premios Oscar, el film tiene más posibilidades de ganar. Aquel mito se basa en que las dos vencedoras, La historia oficial y El secreto de sus ojos, lo tuvieron como parte del elenco. “Me gusta que lo sigan pensando, porque ayuda cuando hay una terna. Esa idea puede funcionar para que la balanza se incline para mi lado cuando deciden los productores”, dijo.

A su vez, recordó su experiencia en el film protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, cuando apenas tenía 13 años. “La historia oficial fue la película más valiente. Recuerdo cosas puntuales de la filmación: tuve una charla con Hugo Arana y me habló de mi carrera. Hay cosas que me las sigo acordando. Él fue un gran contenedor para mí”, rememoró.

