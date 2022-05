Darío Barassi contó su gran plan para la llegada de su segunda hija

Desde hace unas semanas, todo es emoción para Darío Barassi y su esposa Lucía Gómez Centurión. Es que además de estar disfrutando de la infancia de su primera hija de casi tres años, ahora también están esperando la llegada de la segunda, que ya saben que es una niña a la que llamarán Inés.

“Estamos muy contentos con lo que está pasando, estamos muy felices por la llegada de esta nueva reina. Me llama la atención que esto genere tanto ruido”, dijo el conductor de 100 argentinos dicen, que está en Nueva York por un tema de trabajo, en una entrevista radial con el programa Agarrate Catalina.

Darío Barassi reveló que está construyendo una casa para su futura familia de cuatro instagra

Durante la nota, el animador reveló que el tiempo que pasa sin su hija le resulta devastador: “Este viaje sin mi hija me tiene destruido, no es culpa, es que la extraño; yo lloro fácil, estar tres o cuatro días sin ella no es fácil”.

Barassi también confesó cuál es hoy su principal miedo en la vida relacionado con su familia: “Desde que soy papá cambió todo el escenario de mi vida, me corrí un poco del eje, ahora quiero verlas crecer, progresar. Mi único miedo es irme rápido de este mundo”.

Sin embargo, a la hora de responder si le gustaría tener una familia numerosa, el actor respondió que no: “Hasta acá llegamos con la paternidad, estoy haciendo la casa y le hice dos cuartos a las nenas”, confesó y contó detalles sobre el hogar que está construyendo junto a su mujer.

Darío Barassi también se refirió al éxito que está teniendo con su carrera profesional en estos últimos meses. Al respecto, dijo: “La vida me fue cambiando, la vida pasa por otro lado. Siento que todavía el techo está muy lejos. Estamos bien, tiene que seguir la cosa como está e ir por más. Me gusta mucho la vida que tengo”.

El conducto reveló que cuando está de viaje solo le resulta muy difícil no extrañar a su familia Santiago Cichero/AFV

La revelación del embarazo

A principios de mayo, se conocía el rumor de la posible nueva paternidad de Darío Barassi. Y el conductor no quiso dejar dudas al respecto por lo que la información se confirmó a través de un mensaje de audio que le mandó a Ángel de Brito: “Quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados”.

“Estamos chochos, felices, la verdad que es una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos”, reveló.

Con respecto al avance del embarazo, si bien no precisó de cuántos meses está su mujer, detalló que se realizó las ecografías de rutina y agregó: “Luli lo está llevando perfecto, está todo bárbaro”.

El conductor, además, dijo que se siente muy agradecido por “haber descubierto la paternidad”: “Soy parte de un mundo nuevo. Creo que tengo una gran vocación de padre así que estoy muy contento de volver a transitarlo. Ya me pone los ojitos llenos de lágrimas”.