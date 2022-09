Guillermina Valdés, a cuatro meses de separarse de Marcelo Tinelli: “No necesito un hombre para estar preciosa”

Guillermina Valdés está feliz y no lo oculta. La actriz y empresaria, de viaje en Uruguay por temas de trabajo, aprovechó la escapada para ir a ver Piel de Judas, la obra de teatro que tiene a Susana Giménez como gran figura y que la llevó hasta Punta del Este para disfrutar de una noche relajada con amigas. Interceptada por un movilero de Intrusos en el Espectáculo y halagada sin pausa por una señora que no paraba de exclamar lo hermosa que estaba, la expareja de Marcelo Tinelli despejó los rumores de un supuesto nuevo romance, destacó su gran presente y aseguró: “ No necesito un hombre para estar preciosa ”. Además, respondió con buena onda cuando le preguntaron por qué Candelaria Tinelli dejó de seguirla en Instagram.

Luego de darle la bienvenida en Punta del Este y en pleno hall del hotel en donde se presenta la diva de los teléfonos, el cronista del envío de América TV le preguntó por la obra. Con una gran sonrisa, la modelo explicó que le comentaron que era una pieza maravillosa y que fue invitada por Julieta Nair Calvo, una de las integrantes del elenco. “Estoy feliz de verla a Su”, explicó.

Sobre su paso por Montevideo, Valdes confirmó que fue a trabajar a un stand del Shopping Punta Carretas con su marca de cosméticos GUIV, y luego, sin mediar introducción, el periodista hizo una observación sobre su estado sentimental. “Estás soltera, por eso estás tan linda”. “No tiene nada que ver”, reaccionó Guillermina, y luego de poner cara de sorpresa, una señora que frenó a contemplar la entrevista se metió en la nota y no pudo evitar dar a conocer su punto de vista: “Pero no, naciste linda”, le dijo directo a la también actriz. “Gracias, tan divina la gente”, respondió ella, muy amable.

“¿Cómo te llevás con la soltería?”, le consultó entonces el movilero. “Bien. Me llevo muy bien. La señora me dijo que estaba bien, así que vamos a confiar en la señora”, señaló para desligarse del tema. “Desmentimos todos los rumores que tenés”, le retrucó el periodista sobre las versiones de un supuesto nuevo romance que la tiene como protagonista.

“Mirá. Te lo voy a decir a vos en primicia exclusiva. Es la primera vez en cuatro meses y medio que estoy sola. Sola, sola, hace cuatro meses y medio. Nadie me cree”, explicó entre risas. “Es que se te ve preciosa”, señaló el notero y Valdés respondió, contundente: “No necesito un hombre para estar preciosa. ¿Qué es eso?”. “La vida es una sola, así que hacete valer”, se escuchó de fondo a otra espectadora de la entrevista, y Valdés aprovechó para levantar el guante: “Voy a tomar el consejo de la señora”.

Por último, Guillermina habló del gesto de Candelaria Tinelli, una de las hijas del famoso conductor, que la habría borrado de sus contactos de Instagram. “No. Cande me parece que me dejó de seguir pero después me siguió de nuevo. Yo no la dejé de seguir nunca” confió. Luego, dejó en claro el cariño que tiene por la familia de su expareja y padre de su hijo Lorenzo: “ La adoro. Siempre estuvo todo ok. Capaz que se le disparó ahí el dedito sin querer ”, cerró.

Esta semana, Guillermina volvió a estar bajo la atenta mirada de la prensa. Es que luego del video que circuló en donde se ve a un hombre -que sería Marcelo Tinelli- a los besos con una mujer en un boliche, la empresaria posteó algunas frases que muchos interpretaron como dirigidas a su examor.

“Dejemos huella, pero sin pisar a nadie” compartió Valdés el domingo en sus historias. Luego, dejó una frase más extensa sobre el paso del tiempo y de los gustos, aunque sin mencionar a nadie en particular ni hacer referencia a ningún episodio: “A todo el mundo le pueden empezar a gustar cosas que antes no. Se le llama crecer. Se le llama paso del tiempo. Se le llama reflexionar. Se le llama cambio de perspectiva. No se le llama hipocresía. No se le llama falsedad. Las cosas cambian. Y la gente. Y los gustos. Y el mundo”, escribió.

Cabe recordar que Guillermina y Marcelo Tinelli pusieron punto final a su historia de amor en mayo, luego de nueve años de amor, un hijo y un escandaloso comienzo. A mediados de 2012 fueron fotografiados juntos por primera vez. Y esa foto, además de confirmar el romance, abrió la puerta a un debate nacional: es que Valdes había sido pareja y madre de los hijos de Sebastián Ortega, con quien Tinelli había mantenido una estrecha relación profesional y personal.