El domingo, en el programa Almorzando con Juana, la conductora Juana Viale recibió a Fredy Villareal, Denise Dumas, Guillermo Capuya, Martín Souto y Luck Ra como invitados para una nueva edición de este ciclo televisivo que empezó a ganar terreno en la grilla del fin de semana.

Con la intención de generar un clima distendido, con algunas chicanas de por medio, Juanita, fiel a su estilo, intentó incomodar a uno de sus invitados. En esta ocasión, el señalado fue Fredy Villarreal, quien encabeza la obra teatral Los mosqueteros del rey junto a Nicolás Cabré, Jorge Suárez y Nicolás Scarpino en el teatro Astral de la avenida Corrientes.

Informada de los sucesos de cada partícipe de su mesa, la presentadora televisiva se dirigió al humorista para que pueda hablar sobre lo que significó para él y el elenco, realizar la obra: “Ustedes terminan este domingo 3 de diciembre”, abrió el juego Juana. Sobre ello, Villarreal agregó: “Sí, en Buenos Aires. Ahora nos vamos para Córdoba”.

En un ida y vuelta, con un desenlace inesperado, el ex Videomatch aseguró que se encontraba “contento” con su presente y aprovechó para tirar un palito: “Vino tu abuela, la pasó bárbaro”, expresó en relación a Mirtha Legrand que asistió a una de las funciones teatrales.

Fue ahí donde Viale lo apuró a su invitado: “A mí no me invitaron”. Ante las risas de los presentes, el actor lució descolocado por el comentario e intentó bajar las tensiones: “Qué mala que sos. Estás invitada. Ahora no sé cómo salir de esto, no manejo la prensa y tampoco sabía que estabas interesada en mi trabajo. Al margen de ello, nos está yendo bien”, sostuvo Fredy ante la complicidad de Juanita.

Para finalizar este momento, Juana reveló que le “alegra mucho” el presente de él y desde el otro lado, con una cuota de humor, sentenció: “Lo decís desde el rencor (risas). Bueno, venite hoy (por el domingo), te va a encantar. Voy a estar esperándote”.

El look de Juana y la divertida comparación que estableció con la película de Avatar

Además de las ocurrencias para establecer un feedback con sus invitados, Juana Viale se destaca en cada edición de sus programas por sus particulares outfits y looks que trascienden la pantalla. En esta ocasión, la anfitriona mostró su peinado e hizo una comparación con un personaje de la película que dirigió James Cameron: Avatar.

“Tengo un conjunteli... que pensé que iba a salir muy en bolas hoy y Bogani me dijo ‘no, eso va tapado’. Sí, re”, lanzó Viale en la introducción de su programa. Y siguió: “Tengo un conjunto de seda en tonalidad arena. Con un pantalón [estilo palazzo] de cintura súper alta, con un cinturón de animal print y un corpiño drapeado con una blusa de gaza suelta, que está sujeta por un lacito, acá [en su cuello]”.

A la hora de hacer referencia a su peinado, Juana decidió chicanear a su estilista por la ocurrencia que tuvo: “Esto me encanta, es como muchas colitas. Este es un lazo”. Ahí fue donde la locutora interrumpió: “Es el lazo del amor”. Acto seguido, para terminar de detallar su look, la conductora cerró: “Claro, soy como la Avatar, puedo conectar con alguien… Bueno, conmigo misma…”.