Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron rienda suelta al romance que surgió en el Bailando 2023 (América TV), ciclo del que está al frente el conductor y en el que la modelo peruana participa. Luego de varios rumores de crisis, la pareja se mostró más unida que nunca en los Martín Fierro de la Moda y un detalle evidenció el enamoramiento entre ambos.

Este sábado, se celebró la segunda edición de los premios Martín Fierro de la Moda, en la Usina del Arte, ubicado en el barrio porteño de La Boca, que contó con la conducción de Ángel de Brito y Valeria Mazza. Marcelo Tinelli se llevó el galardón de Platino en la gala y también estuvo nominado a Mejor estilo masculino en conducción por Canta conmigo ahora (eltrece), que finalmente fue entregado a Iván de Pineda por Pasapalabra (Telefe).

Milett Figueroa no quiso perderse la oportunidad de acompañar a su pareja y mostrarle su apoyo en la gala, aunque antes desfilaron por la red carpet y no pasaron desapercibidos. “Me encanta verla así, diosa, conmigo. Es una mujer hermosa. Me encanta verla bien, linda y brillando”, expresó Marcelo Tinelli, mientras miraba a los ojos a la modelo y se agarraban de la mano mutuamente.

Posteriormente, durante la ceremonia, el presentador y la modelo se mostraron muy enamorados y un detalle llamó la atención de sus seguidores en las redes sociales. A través de sus perfiles de Instagram, donde Tinelli cuenta con más de 11 millones de admiradores, y Milett, con tres y medio, compartieron una serie de románticas fotos en medio de la gala.

El conductor compartió una foto junto a su pareja en la gala Instagram: marcelotinelli

“Mi amorcito”, escribió Marcelo, en una selfie junto a Milett, en el interior de Usina del Arte. Posteriormente, la modelo posteó otra instantánea de ambos, esta vez desde sus asientos, y expresó: “Mi amor”, junto al emoji de un corazón en llamas. La pareja publicó una tercera fotografía en la que lucieron sus atuendos para la gala: él, con un traje oscuro, y ella, con un vestido en tonos plateados.

Ambos inundaron sus perfiles de románticos mensajes Instagram: marcelotinelli / milett

Milett Figueroa reveló el importante paso que dará con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa brilló en la pista del Bailando 2023, donde cada vez que actuó se llevó el aplauso de todos los asistentes. En medio de su compromiso con el programa que conduce su pareja, Marcelo Tinelli, la modelo pasaría las fiestas de Navidad y de Año Nuevo en la Argentina, lejos de su familia y sus amigos. Pero reveló los planes que tendría previstos junto al conductor.

“Siento que congenio mucho con él, aprendo mucho de él y me encanta compartir con él. Que sea mi compañero y yo, su compañera”, expresó la modelo oriunda de Perú, en diálogo con LAM (América TV). Ante la consulta del periodista sobre si pasaría las fechas de Navidad y Año Nuevo con el conductor, Milett aseguró: “Ahora, estamos hablando y estamos planeando las fiestas, así que ya se enterarán poco a poco”.

Y añadió: “La idea es pasarla en familia, siempre con amor, con la gente que uno ama y que es el núcleo de uno. Pasarla con él o con mi familia. Siempre tenemos las ganas de estar juntos en todo momento. Nos estamos eligiendo todos los días”.