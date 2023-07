El Indio Solari presentó tres nuevas canciones con el Mister y los Marsupiales Extintos

escuchar

Este martes por la noche, la cuenta oficial del Indio Solari sorprendió a sus fanáticos con nuevo material musical en su proyecto llamado El Mister y los Marsupiales Extintos. El músico presentó tres canciones que alegraron a los seguidores alrededor del país y que ya están disponibles en su canal de YouTube.

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas de rock and roll más grandes de nuestro país, no acostumbra a hacer apariciones en público, pero cuando decide hacerlo o publicar nuevo material, da de qué hablar.

A pesar de haber anunciado su retiro de los escenarios en febrero de este año a causa de su enfermedad, el artista estrenó nueva música tras siete meses sin hacerlo y la sequía la terminó con tres nuevas canciones que revolucionaron las redes sociales.

Carlos Alberto Solari compartió sus nuevas canciones a las 21 horas de este martes, con cinco minutos de diferencia entre cada una. Los nombres de los títulos demuestran la impronta del artista, que a sus 74 años continúa interpelando a su público rockero. “Novedades obsoletas del Kamarada Amor”, “Falta tan poco para nada” y “Cantar de la mala salud”, son las tres canciones que el público ya puede disfrutar en YouTube en el canal llamado “Indio Solari Oficial”.

La última vez que compartió música nueva fue en diciembre del año pasado cuando sacó “El Tío Jack”, perteneciente al mismo proyecto. Y si bien el estreno de sus nuevas canciones revolucionaron las redes, el artista no aclaró si se trata de un adelanto de un nuevo disco.

Cabe señalar que el Indio Solari se retiró a causa del Parkinson que padeció en los últimos años. A principios del 2016, en el histórico show de Tandil, el cantante confirmó los rumores que circulaban en ese momento. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el Parkinson me está pisando los talones. Pero bueno, así es la vida”, indicó.

La enfermedad avanzó y en una entrevista en este año, el Indio dio más detalles de su salud. “Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”, indicó el cantante en el medio Mariskal Rock. Luego agregó: “Desgraciadamente, para mí, y para mi gusto, va progresando el amigo. Es lo que hay, y hay que presentarle batalla”.

En la misma entrevista se refirió al pseudónimo de El Mister y los Marsupiales Extintos, que le permite seguir haciendo música desde su estudio en su casa sin subirse a un escenario.

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que yo te quiera contar, porque no quiero transformar en una cosa crítica, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal. No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, indicó.

Las tres nuevas canciones del Indio Solari

“Falta Tan Poco para Nada”

“Novedades Obsoletas del Kamarada Amor”

“Cantar de la Mala Salud”

