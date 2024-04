Sabrina Rojas contó detalles desconocidos de su charla con Flor Vigna antes de amigarse: “Se lo voy a reclamar”

Escuchar

A principios de febrero, Flor Vigna anunció, en su canal de difusión de Instagram, que estaba separada de Luciano Castro, tras más de dos años y medio de relación. Pero, tras la ruptura, empezaron los ‘palitos’, los comentarios y los cruces, en los que se involucraron también a Sabrina Rojas, exmujer del actor y madre de sus dos hijos menores, Esperanza y Fausto, quien además, en un primer momento, mantuvo un buen vínculo con la influencer.

Sabrina Rojas fue contundente respecto a Flor Vigna y dio detalles de la conversación que mantuvieron (Foto: Instagram @rojassasi / @florivigna)

En los últimos días, la intérprete de “Picaflor”, dijo públicamente que la actriz tuvo que ver con la separación. Esto desató una nueva pelea mediática, pero luego ambas tuvieron una charla en la cual se reconciliaron. Este jueves, en tanto, Sabrina Rojas habló sin vueltas, desde el piso de LAM (América), sobre la conversación que mantuvo con Vigna y fue contundente respecto al vínculo que tiene con Luciano Castro.

Sabrina Rojas dio nuevos detalles de la charla que mantuvo con Flor Vigna (Foto: Captura de TV / América)

A finales de marzo, durante una entrevista con Socios del espectáculo (eltrece), Vigna dijo que Sabrina Rojas “tuvo un montón que ver” con la ruptura de ella y Castro. “Había una intención muy grande para que eso suceda. Hubo muchos actos que fueron feos y eso terminó un poquito influenciando”, aseguró. Estos comentarios desataron un escándalo, no obstante, tiempo después, ambas encontraron el espacio para hablar y aclarar los tantos.

Esta semana, durante su paso por LAM, Rojas se refirió nuevamente a la conversación que tuvieron: “Hablamos, estuvo bueno”. Aunque no reveló quién dio el primer paso para iniciar la comunicación, contó que “empezó picante”, pero luego lograron entenderse. La charla, según advirtió, duró una hora y media.

Castro y Vigna confirmaron la separación a principios de febrero

“Yo le tuve que explicar el porqué de un montón de cosas, ella me explicó el porqué de otras que tal vez no me cerraban a mí y logramos entendernos”, expresó la exprotagonista de Desnudos. “Yo creo que hay cosas que ella no comprende de la vida familiar, entonces tuve que ir un poco para atrás en mi historia con Luciano para que comprenda cosas del presente”.

Esto último no pasó inadvertido y las angelitas le pidieron que se explaye. “Que entienda que hay cosas mías con Luciano, que son con Luciano y que ella no tiene nada que ver y que a mí no me importa con quién esté él, si se lo tengo que decir se lo voy a decir, y si se lo tengo que reclamar se lo voy a reclamar y que no tiene que ver con quien esté”, aseveró Rojas.

Sabrina Rojas y Luciano Castro celebraron el cumpleaños de su hijo con Flor Vigna y el Tucu López instagram @rojassasi

En tanto, Fernanda Iglesias le consultó: “¿Entendiste por qué ella dijo que se habían separado por tu culpa?”. La respuesta de la actriz, sin entrar en muchos detalles, fue contundente: “Entendí la sensación que ella tenía, entonces yo le tuve que explicar un par de cosas que tal vez ella no sabe, porque tiene que ver con el vínculo de madre y padre”.

“A mí no hay cosa que me convenga más que Luciano sea feliz. A mí me conviene que sea feliz, y si es con ella o con quien sea, está genial”, enfatizó. En este sentido, también le consultaron por cómo es Castro como ex. Si bien remarcó que “tiene sus cositas como persona”, explicó que “a veces hay que guiarlo”.