El inesperado elogio de Fabián Doman que dejó sin palabras a Pampita: “Tuviste razón, pero no lo voy a decir”

El periodista Fabián Doman sorprendió en una entrevista a la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain con un inesperado elogio. Ocurrió al aire de Momento D, el nuevo ciclo que conduce en eltrece.

Luego de entrevistar al marido de Pampita, el empresario y político Roberto García Moritán, llegó el turno de hablar con la modelo sobre El hotel de los famosos, el reality show que conducirá junto a Leandro “Chino” Leunis, en el que un grupo de celebridades se someterá a un encierro de cuatro meses en un complejo sin acceso al exterior. Un formato similar al clásico Gran Hermano.

Fabián Doman a Pampita: "Tuviste razón, pero no lo voy a decir"

Luego de varias preguntas acerca del programa que tendrá su debut el próximo lunes 28 de febrero en la pantalla de eltrece, Doman pidió un momento “para hablar un poco de vos conductora, y de vos mujer, personaje”. Y no pudo evitar elogiarla al aire: “Podría arrancar diciendo ‘tuviste razón’, no lo voy a decir porque no corresponde”. Y, así, provocó una sonrisa en Pampita.

Por la complicidad que se generó en ese momento, dio la sensación de que el elogio fue producto de una conversación que hubo fuera de aire. Tal vez en referencia a los cambios que se dieron desde que Benjamín Vicuña se separó de China Suárez.

Doman continuó con su explicación: “Pero sí me da la sensación de que vos llegaste a un punto en el cual decís ‘bueno, que digan lo que quieran, yo voy para adelante, yo hago lo que yo creo, yo tengo mis convicciones’. Que hablen de mí me da lo mismo y sigo. Como que pasaste el umbral que pasan los grandes”.

Pampita y García Moritán, en un gran momento Instagram: @pampitaoficial

Pampita, no obstante, aclaró: “Igual creo que uno nunca tiene un escudo lo suficientemente fuerte para lo que es la exposición y estar expuesto. Pero sí vas aprendiendo con los años en qué batalla participás y en cuál no vale la pena. No quiero estar en todas”. Y Doman insistió: “Yo estaba al aire en todas tus batallas pero te veo más madura, más preparada, no entrás en guerras innecesarias, entrás en la que te interesa”.

La modelo y conductora sostuvo que no significa que “las cosas no te duelan o que aguantes todo”, pero que en esta etapa, entra en la que le interesa y en la que le divierte. “A veces lo usás a favor también. Es un juego que hay que saber jugar y hay que aguantar”, explicó.

Consultada sobre la supuesta crisis que atravesó con su marido, algo que la propia Pampita tuvo que salir a desmentir, explicó: “En realidad cuando alguien pregunta, va a la fuente, el primero que pregunta yo le contesto, no tengo ningún amigo que le doy la primicia ni nada. El primero que pregunta, siempre estoy a disposición. Nuestro teléfono lo tienen todos y se resuelve bastante rápido”.

Roberto García Moritán, Pampita y su hija Ana (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

Para Pampita, la prensa “inventa” estas supuestas crisis porque rinden. “Alguien lo dice y lo levantan todos, se multiplica y nadie chequea la información, nadie va a la fuente”, remarcó. “Si uno está volando bajo y te están dando duro, y... te duele más. Cuando uno está en un buen momento es más fácil que nada te llegue. Son etapas de la vida, en este momento estoy en una muy buena a nivel personal”, aseguró.