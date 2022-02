Pampita rompió el silencio y habló por primera vez del noviazgo de Benjamín Vicuña y su amiga, Eli Sulichin

Tras hacer oficial su relación, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin ya no esconden su amor de los ojos del público. Así, lentamente, sus redes sociales se llenaron de posteos, videos y tiernos mensajes que se dedican el uno al otro. Pero a la audiencia no solo le importa el romance de los tórtolos, sino que quieren saber qué tiene para decir Pampita, expareja del actor y amiga cercana de su nueva novia. En este marco y luego de la insistencia de muchos, rompió el silencio y habló por primera vez del tema.

Pampita habló sobre el noviazgo de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

En 2021, Benjamín Vicuña se separó de Eugenia “la China” Suárez tras seis años juntos y, meses después, se convirtió en un daño colateral dentro de la gran polémica del Wanda Gate, en donde la madre de sus hijos menores se vio involucrada en primera persona. Luego de esos duros episodios, durante los cuales -según trascendió- no la pasó para nada bien, el actor chileno decidió que era momento de seguir adelante.

La vida le tenía una inesperada sorpresa guardada para el futuro ya que, durante el bautismo de Ana, la hija de Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, el ex Argentina: Tierra de amor y venganza (eltrece) conoció a la mujer que hoy en día es su novia. Luego de varias salidas y unas breves vacaciones juntos, los dos consideraron que lo mejor era hacer público el romance y se mostraron muy acaramelados durante un día de playa a sabiendas de que un ejército de paparazzis los esperaban con paciencia.

Benjamín Vicuña y su nueva novia en Punta del Este GM Press

Una vez que las fotos de ellos a los besos en un exclusivo restaurant llegaran a todos los portales de noticias, Eli y Benjamín ya no se privaron más de reservar su amor y empezaron a mostrarse como pareja en las redes sociales. Comentarios fogosos y muchas fotos fueron solo algunas de las demostraciones públicas de cariño que se dedicaron.

Actualmente, la pareja se encuentra de viaje en París y en la cuenta de Instagram del actor chileno se pueden los fragmentos de la romántica escapada. En un reciente video que publicó Vicuña en donde Sulichin camina hacia el Arco de Triunfo hubo un pequeño detalle que llamó la atención de sus millones de seguidores: el llamativo me gusta de Pampita Ardohain.

Ya era sabido que la modelo aprobaba la relación porque, de acuerdo a fuentes cercanas a la pareja, ella fue quien actuó de celestina entre su expareja y su amiga. Con el fin de sacarse la duda, Fabián Doman convocó a la modelo a su programa, Momento D (eltrece) y la cuestionó al respecto. Con una gran sonrisa y sin dar más información de la estrictamente necesaria, Pampita expresó: “Lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”.

Pampita y Eliane Sulichin son amigas cercanas Tadeo Jones

Frente a la insistencia tanto del conductor como de los panelistas, la ex jurado de La Academia agregó: “Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y lo que tengo que decir, se los digo en privado”. Finalmente, tras la pregunta de si es mejor a los ex “tenerlos colocados”, Pampita sentenció: “Lo más importante es la familia. Yo creo que es muy bueno para los chicos que los padres estén bien. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”.