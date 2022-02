Frenético y desordenado: así fue el primer programa de Momento D, el nuevo ciclo de Fabián Doman

Los primeros programas suelen tener clima de celebración, pomposas presentaciones de los miembros del equipo y alguna necesaria introducción sobre el formato y las temáticas con los que el televidente va a encontrarse. Momento D, el nuevo ciclo de la tarde de eltrece conducido por Fabián Doman , no cumplió con ninguna de esas premisas: su comienzo fue vertiginoso y algo desprolijo , dos características que se volvieron una constante durante el primer programa del día de hoy.

A las 14.30, Federico Seeber y Silvia Martínez Cassina, desde Notitrece, les dieron la bienvenida a Doman, y a Andrea Politti, que este lunes también volvió a la pantalla del canal con el ciclo Turno Tarde. Durante esa charla, el conductor, que regresó a los medios tras renunciar a Intratables para dedicarse a la comunicación de una importante empresa de servicios, nombró al equipo que lo acompañaría minutos después: Cinthia Fernández, Silvia Fernández Barrio, Gastón Marote, Carmela Bárbaro, Pampito Perelló y Gabriel Schultz.

Muy lejos de los pantalones de colores achupinados que se volvieron una marca registrada en su primer desembarco en eltrece, en 2014, y tras su mediática separación de Evelyn Von Broke, Doman eligió para esta ocasión un look mucho más formal: traje oscuro, camisa gris y corbata con vivos rojos. “ Saben que nosotros privilegiamos mucho la información, así que vamos rápidamente ya con un último momento que tiene que ver con un ataque comando en un country de Esteban Echeverría ”, anunció Doman, una vez que sus compañeros del noticiero se despidieron.

Tras el informe, con fotografías de la entrada del lugar y la voz en off de Marote, comenzó una suerte de debate sobre el tema y, rápidamente, se introdujo otro tópico: la desaparición de Betiana Rossi y el anuncio de la realización de un rastrillaje en la localidad de 3 de Febrero, el último lugar en el que fue vista la mujer de 38 años el lunes pasado.

Sin preámbulo, con un pie en la actualidad y otro en décadas pasadas, Doman pasó a presentar la encuesta del día: ”Si un hombre y una mujer tienen una cita por el Día de los Enamorados, ¿quién paga la cuenta?” . Pero, otra vez, más allá de Fernández Barrio y Fernández aludiendo que si el hombre no paga ellas abandonan el lugar, no hubo tiempo para el desarrollo ni para el debate.

La primera entrevistada fue Verónica Bustos, una inspectora agredida el sábado por la noche, durante la clausura de una fiesta privada en una hamburguesería de la La Plata. “Nosotros nos estábamos retirando y es ahí donde el dueño de la hamburguesería en la que se estaba llevando adelante la fiesta le pega un codazo al supervisor y, sin que se diera cuenta, sigo filmando, pero me arrebata el celular, yo me agacho a agarrarlo y la madre agarra la capucha de la campera y me golpea en la cara, en el cuello y en la cabeza. No llegué a ver con qué me cortó”, contó la funcionaria. “Lo único que puedo decirte es que la sociedad se ha puesto más violenta y menos solidaria”, reflexionó el conductor al despedirla.

Con ritmo frenético, pasaron al siguiente tema: el terrible accidente que sufrió Verónica Lozano en Aspen. Con el impactante video que comenzó a circular en las redes de fondo, Pampito contó cómo se produjeron los hechos. Y tras ese breve pantallazo, se le dio pie al móvil desde 3 de Febrero para abordar las novedades en la búsqueda de Rossi.

Al volver al piso, ya se encontraba presente el primer invitado: el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, para referirse a la vuelta a clases en las escuelas porteñas sin burbujas, aislamientos por contacto estrecho ni pase sanitario. Luego de ser presentado con una catarata de elogios por parte del conductor, Quirós aseguró que aquellas medidas se deben a que la variante Omicron está llegando a su piso.

Indignada, la vedette y excandidata a legisladora Cinthia Fernández realizó entonces un desordenado planteo que bien podría funcionar como muestra de lo que fue este primer programa: “Yo vivo en provincia [de Buenos Aires], y pareciera que la provincia está constantemente haciendo la guerra a la Ciudad y todo lo trasladan al marco político. En mi caso, mis hijas van a tercer y segundo grado [en un colegio privado] y le exigen el barbijo N95. O sea, fuera los de tela, que en eso estoy de acuerdo, pero primero que no hay tamaño pediátrico... Es muy difícil conseguirlo”, se enredó.

Y continuó, levantando temperatura: “Y segundo, me parece un absurdo, porque el tema de la lectoescritura recién Ciudad lo... O sea, nadie lo tuvo en cuenta. Ni siquiera cuando empezó la pandemia; recién ahora, que es para celebrar. Pero están en la etapa de la lectoescritura, en la cual los gestos y la boca es fundamental [SIC]. ¿Por qué son tan ignorantes?”.

Tras unos segundos de silencio, Quirós explicó que uno de los aprendizajes que dejó la pandemia de Coronavirus es que toda política pública tendiente al cuidado de la ciudadanía también produce un perjuicio, y que lo ideal es encontrar un balance. “El daño que produce el uso del barbijo a esa edad, sobrepasa el riesgo, en una sociedad que tiene tal grado de protección inmune y que, además, en otros ambientes festivos no se está cumpliendo”, aseguró.

Volviendo al tema propuesto por la encuesta -y un poco, también a los años noventa- Doman dio paso a un informe que mostraba a Rulo Schijman recorriendo bombonerías y sex shops para averiguar cuál era el regalo más comprado. Y, entonces, llegó el momento más distendido: una entrevista a Mariano Martínez, que acaba de lanzar junto a Rodrigo Tapari una versión de “El amor de mi vida”, el tema de Eddie Sierra que grabó Ricky Martin.

Desde su casa, el actor contó que está soltero y respondió una a una las preguntas indiscretas del panel. Fernández, por ejemplo, le preguntó si cantaría un tema junto a su exnovia Lali Espósito: “Obvio, cómo no lo voy a hacer. Lo que me preguntaron hoy a la mañana en la entrevista que vos escuchaste es si trabajaría en Sky Rojo y dije que por supuesto que sí. ¡Cómo les gustar armar...!”, señaló entre risas.

Luego, con la pista de fondo de la versión en tono de cumbia del tema de Sierra, Martínez comenzó a cantar y bailar con Rulo, que se encontraba junto a él.

A propósito del estreno de la película Humo bajo el agua, que el actor protagoniza junto a Rodrigo Guirao y que cuenta la historia de amor entre dos hombres, se generó una especie de juego que también sonó añejo. Luego de que Martínez contara que tuvo que convivir 40 días con su colega durante el rodaje, Rulo quiso saber si en algún momento de la convivencia dudó sobre sus preferencias sexuales. “Pará”, interrumpió el conductor. “Si hubiese estado con Luli Salazar 50 días bajo el mismo techo, ¿le harías esta pregunta?”, expresó.

“No, obviamente que no. Ya sabemos todos la respuesta”, contestó el movilero. Y continuó: “Pero con Rodrigo sí, quiero saber. Porque son los dos tan facheros, tan lindos, se cuidan tanto. Me los imagino en bóxer ahí en la casa circulando”, señaló, despertando las carcajadas de sus compañeros. “Mariano, ¿nos hacés un favor? ¿Podés tomar el micrófono y reportear a Rulo?”, pidió Doman.

Martínez aceptó el juego, y Schijman entonces señaló: “Lo único que digo es que he tenido fantasías antes de conocer la historia, pero luego de conocerla, tengo información y quería saber si vos querés abrir esto, pero evidentemente no abramos esa puerta y listo”, bromeó ante la incómoda mirada del entrevistado. “Cuando contaba que iba a trabajar con Rodrigo todos me decían que era el pibe más lindo de la Tierra. Hombres, mujeres. Algunos me decían: ‘Yo con él, lo dudaría’. Somos muy buenos amigos. Tenemos una gran amistad”, aclaró Martínez.

Inmediatamente después, con la presencia de un instructor de esquí en el estudio, comenzaron a analizar las imágenes del accidente de Lozano. A esa misma hora, la conductora de Cortá por Lozano salía en vivo en su propio programa de Telefe y les contaba a su reemplazante, Paula Chaves, y a su equipo cómo se encontraba tras la espectacular caída.

Para el final, luego de abordar la historia de Abril, una niña de 4 que decidió donar su pelo a niños con cáncer, el conductor agradeció a la producción del programa y mostró orgulloso el mensaje de bienvenida que le enviaron las autoridades del canal, Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. De esa manera, tras una hora y media de pantallazos, golpes de timón y viajes en el tiempo, terminó el primer envío de un programa que todavía no reveló su formato.