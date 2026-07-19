Con plumas de carnaval: el impactante look de Pampita en la final del Mundial en Nueva York

Dentro de los miles de argentinos que viajaron hacia Nueva York para presenciar la final entre Argentina y España hubo varias celebrities locales que dijeron presente. Una de ellas fue Carolina “Pampita” Ardohain, que fue junto a su pareja Martín Pepa y su familia para ver el partido decisivo de este Mundial 2026 y generó los suspiros de la gente con su notoria belleza.

La modelo estuvo en el campo de juego

Tal como hizo en otros partidos de esta Copa del Mundo, Pampita se robó todas las miradas del público en la previa. Un pantalón blanco, zapatillas y una camiseta de Argentina le alcanzaron a la modelo para mostrar una vez más que es una de las mujeres más impactantes del país. En sus redes sociales compartió una serie de historias sobre toda esta experiencia mundialista y sorprendió a sus millones de seguidores cuando se colocó un sombrero de plumas de carnaval con los colores albicelestes.

Pampita se animó a ponerse un atuendo de carnaval

En otra de las publicaciones subió una tierna foto con su pareja, donde posaron sonrientes en las afueras del estadio. Según mostraron en la foto, Pampita y Martín siguen viento en popa con su relación.

Se mostró muy feliz con su pareja Martín Pepa

Como muchos otros argentinos, Pampita y su familia aprovecharon el viaje a la final del mundo para poder pasear por Nueva York. En otra historia mostró que estuvo caminando por la zona del Time Square, uno de los puntos más icónicos de la Gran Manzana.